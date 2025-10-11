Erling Holand i Norveška su odigrali strašan meč protiv Izraela i pokazali su da planiraju da direktno odu na Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Kurir/AP Dave Thompson

Nakon što su u prvom meču dana kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine remizirali Letonija i Andora odigrana su još dva meča pred duela Srbije i Albanije.

Norvežani su pokazali moć i razbili Izrael sa 5:0, a moglo je da bude mnogo gore za ovu selekciju. Holand je promašio penal u šestom minutu, a onda je krenula dominacija.

Do poluvremena su Halaili i Nahmijas dali autogolove, a Holand je pogodio na asistenciju Serlota. Holand je posle dodavanja Nuse u 63. minutu dao četvrti gol, a peti je Nusa spremio za Holanda u 72. U grupi I Norveška je sada prva sa 18 bodova, Italijani i Izrael imaju po 9, Estonija 3 boda, a Molvadija je prežaljena bez bodova.

Mađari se mučili, ali dobili

U drugom meču Mađarska je teže nego što se očekivalo savladala Jermeniju sa 2:0 (0:0). Posle poluvremena bez golova Lukač je pogodio u 56. minutu na dodavanje Bendeguza Bole, a onda je tek u nadoknadi vremena pred sam kraj Gruber pogodio za 2:0.

U grupi u kojoj su Mađarska i Jermenija još ništa nije riješeno. Portugal je prvi sa šest bodova, Mađari sada imaju četiri, Jermeni tri, a Irci samo jedan bod.