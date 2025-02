Pep Gvardiola ostao je bez teksta kada je čuo šta je Džejmi Karager izgovorio o Erlingu Halandu u gledanom šou programu na CBS-u.

Izvor: YouTube/BeanymanSports/Sky Sports Premier League

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola ljutito je reagovao na pitanje na konferenciji za novinare o Erlingu Haland. Engleski novinar i urednik "Sandej Mirora" pitao ga je za komentar nekadašnjeg asa Liverpula, a sada komentatora Džejmija Karagera o tome da Haland "nije hteo da igra" protiv Real Madrida.

"Pep, možda ovo niste čuli, ali Džejmi Karager je rekao da Erling Haland u srijedu nije htio da izađe na teren da ne bi morao da igra protiv Antonija Ridigera", glasilo je pitanje.

"O Bože", rekao je Gvardiola, prevrnuvši očima.

"Bila je to veoma iznenađujuća informacija", nastavio je engleski novinar.

"Da li je baš to rekao"?, u šoku je bio Gvardiola.

"Džejmi Karager je to rekao? O Bože...", duboko je uzdahnuo Španac.

"Ne smijem se, ne znam ni zašto stvara takvu sumnju. Da Erling Haland nije htio da igra utakmicu..."

"Koji je vaš komentar za to?"

"To nije tačno. Ludo je želio da igra u tom meču. Imao je problem sa koljenom i nije mogao da igra", dodao je Španac.

Posle toga je pogledao ka satu i rekao samo jedno: "26 minuta pres konferencije. Još nekoliko minuta? Onda doviđenja", kazao je on i otišao.

"Dobro znaš o čemu se tu radilo"

Kada je vidio taj odgovor i kada je ta sekvenca postala viralna na društvenim mrežama, Karager se oglasio na društvenoj mreži "Iks", nekadašnjem Tviteru.

"Bila je to šala da bih se zabavio sa (bivšim igračem Sitija) Majkom Ričardsom i to je suština našeg šou programa na CBS-u i ti to znaš, ali si pomislio - 'Hej, hajde da napravim veliki naslov za svoj tekst'. Tipičan tabloid", napisao je Karager.

U međuvremenu, Haland zbog očigledno ozbiljne povrede nije mogao da igra ni protiv Liverpula u nedkelju uveče, ni da pomogne saigračima da izbkegnu bolan poraz od Mohameda Salaha i ekipe koja gazi ka tituli Premijer lige.