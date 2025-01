Menadžer Mančester sitija nije mogao da veruje na koliko godina je potpisao njegov najbolji napadač.

Norveški napadač Erling Haland (24) zvanično je potpisao novi ugovor sa Mančester sitijem, kojim se obavezao da će sve do veteranskih dana igrati za "građane". Sve do 2034. godine, nakon svog 34. rođendana.

Na osnovu starog ugovora, koji je isticao 2027. godine, Haland je primao nedeljno skoro pola miliona evra, a sada će mu plata od ponedeljka do nedelje iznositi skoro 100 hiljada više - 593 hiljade evra. Na godišnjem nivou, zaradiće 32,5 miliona evra.

I kada se izuzme osnovna plata i kada se u obzir uzmu i dodaci, bonusi za "lojalnost" i zarada od korišćenja prava na njegov lik, Haland će sve do sredine tridesetih zaraditi oko 330 miliona evra, a taj novac će ga učiniti ili najplaćenijim ili jednim od najplaćenijih fudbalera na svetu.

Još slikovitije rečeno, Haland će po satu zarađivati oko 3.900 evra sve do 2034.

Kada je prvi put čuo na koliko je godina Haland potpisao, Gvardiola je pitao sportskog direktora Ćikija Begiristajna da ponovi to što je rekao.

"Kazao sam mu 'Molim? Možeš li da ponoviš to što si rekao?", otkrio je Gvardiola. "Odgovorio mi je 'Deset godina', a uzvratio sam mu 'Da li si siguran?'", prepričao je Španac.

"Nisam pitao zašto je na toliko dugo"

Menadžera Sitija novinari su pitali da li je ugovor na devet i po godina da bi se klub osigurao da će Norvežanin najbolju fazu karijere provesti na Itihadu. "Ne znam razlog (duže ugovora). Nisam pitao. Mislim da on oseća zašto je tako urađeno u ovoj situaciji. On zna da je to najbolja odluka za njega, njegovu karijeru... Nije komplikovanije od toga, a na kraju krajeva, on je poseban igrač", kazao je Gvardiola.