Strahinja Pavlović na meti Barselone za naredno ljeto.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović na meti je Barselone, pišu italijanski mediji. Spremaju se u Kataloniji za naredno ljeto kada će ostati bez dvojice defanzivaca - pošto ugovori ističu Eriku Garsiji i Andreasu Kristensenu - tako da se razmatra "napad" na Pavlovića koji igra zaista odlično ove sezone.

Imao je promjenljivu minutažu od kada je prošlog ljeta stigao u Milan iz Salcburga za 18 miliona eura, znamo i da je Milan isprobao dvojicu trenera prošle sezone (Fonseka i Konseisao), da bi kod Alegrija pak pronašao svoju ulogu.

Izvor: MN Press

Pavlović je odigrao svaki meč za Milan ove sezone i upisao je jedan pogodak, dok vrijedi istaći i da je njegova ekipa primila samo tri pogotka u osam nastupa. Iako su mnogi znali da kritikuju Pavlovića zbog nemara u odbrani, Alegri mu je pronašao ulogu koja mu savršeno odgovara jer nije izložen greškama kao ranije, dok igra zrelije.

Zbog svojih ofanzivnih i defanzivnih karakteristika uklapa se i u ono što je zamislio trener Hansi Flik i zato ga je odmah stavio u tefter, ali vrijedi istaći i da Čelsi i Arsenal prate njegove nastupe.

Koliko vrijedi Strahinja Pavlović?

"Kalaba" ima 24 godine i karijeru je počeo u Partizanu koji ga je još kao tinejdžera prodao u Monako za deset miliona eura. Odatle je išao na pozajmice u Serkl Briž i Bazel, pa je prodat u Salcburg za sedam miliona, a nakon dvije godine vredeo je skoro tri puta više kada ga je pazario Milan (18 miliona evra).

Važi za vrlo snažnog i brzog štopera koji može da se "probija" i kao bek, a veruju u Milanu da je njegova cijena porasla i na čitavih 50 miliona eura.

Izgleda da je Zlatan Ibrahimović, koji je tražio Pavlovića u Milanu, ipak znao šta radi.