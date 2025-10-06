Benfika je zaustavila tim Frančeska Fariolija i tako je niz Porta konačno prekinut.

Crvena zvezda bila je vrlo blizu toga da prekine čudesni niz Porta, međutim u nadoknadi vremena tim Vladana Milojevića nije izdržao i primio je gol kojim je ostao bez bodova na "Dragau" (2:1). Na taj način Portov niz produžen je na devet uzastopnih pobeda ove sezone, ali sve dok nisu naišli na "Specijalnog".

Žoze Murinjo je u nedelju uveče uspeo da sa Benfikom izdrži sve napade Porta i prvi je koji je ove sezone uspeo da ih zaustavi. Navijači su gledali 0:0 na "Dragau" kojima je i zvanično završen "medeni mesec" Frančeska Fariolija na klupi Porta.

FC Porto won 9 games in a row and needed 1 more victory to write club history, but then José Mourinho's Benfica came along!



Napravio je inače Farioli veliki broj promena u startnoj postavi u odnosu na meč sa Zvezdom, čak devetorica novih igrača su bila na terneu, a interesantno je da junak pobede u Ligi Evrope - talentovani Rodrigo Mora - nije ušao sve do 90. minuta. Čini se da je protiv crveno-belih zaradio manju povredu zbog koje ga je trener štitio, pošto sve drugo nije logično.

Što se tiče Murinjovog tima, trudio se sve vreme da obara tempo i na kraju je zadovoljan napustio "Dragao".

Porto i pored ovog remija ostaje lider prvenstva Portugala sa 22 boda. Interesantno je da je Porto primio samo jedan gol čitave sezone u prvenstvu, a prate ga aktuelni prvak Sporting sa 19 bodova, pa Benfika sa 18.