"Srećom, ostao sam pribran i sa svojim sam se štabom zaputio u svlačionicu”

Izvor: MN Press

Šest dana nakon zvaničnog rastanka, Radomir Đalović progovorio je o nesvakidašnjoj situaciji koja je prethodila njegovom odlasku iz Maribora.

Najprije, kako je uopšte došlo do tuče saigrača Omara Rekika i Benžamena Teta…

“Imali smo trening na kojem je u jednom trenutku došlo do iznenadnog i vrlo eksplozivnog sukoba između dva igrača, koji je odmah prerastao u fizički obračun. Nakon početnog šoka, zatrčao sam se kao bih razdvojio dvojac koji se tukao, a kako oni toga u svojoj tuči nisu bili ni svjesni, jedan udarac je pogodio mene. Naravno da je nakon toga tuča odmah prestala, ali šteta je već bila napravljena i bila je jako velika. Tako nešto malo koji trener doživi u karijeri. Srećom, ostao sam pribran i sa svojim sam se štabom zaputio u svlačionicu”, priča Đalović za Sportske novosti.

Tamo ste brzo donijeli odluku da ćete svi zajedno podnijeti neopozivu ostavku?

“Postojala su samo dva moguća scenarija: ili ćemo otjerati oba igrača ili ćemo mi kao stručni štab kolektivno otići. Svako drugo rješenje za mene kao trenera nije postojalo. Mogao sam izabrati ostanak i otjerati dva igrača, ali procijenili smo da bio to bio veliki udarac za klub od kojeg se mjesecima ne bi mogao oporaviti. Dva igrača koja su se potukla ujedno su i dva najbolja igrača Maribora, oni su kičma tima, stubovi koji ga nose. Maribor nema igrače koji ih mogu adekvatno nadomjestiti. Međutim, nije u pitanju smo klasa njih dvojice, nego i narušavanje kompletne atmosfere u svlačionici i klubu, repovi koji bi se potom vukli ko zna do kada… Realno, da smo ostali teško bismo više imali atmosferu koja je nužna da bi ekipa mogla dobro igrati i pobjeđivati. Stoga smo procijenili da je za klub ipak bitno bolja opcija da mi kao stručni štab odstupimo. Čelnici kluba ostali su u šoku, kao i svi igrači, svi su redom nam poslali poruke…

Đalović je sa slovenačkim klubom imao ugovor na dvije godine.

“U Mariboru smo bili ukupno 25 dana i zaista smo uživali u svemu što smo tamo zatekli. Maribor je veliki klub, odlično organizovan, sa sjajnim navijačima, s odličnim uslovima za rad. Tamo smo došli puni ambicija da napravimo pravi posao i da se borimo za trofeje. U dva kola upisali smo dvije pobjede, a u Kupu ostvarili istorijsku pobjedu 13:0, najveću od kako postoji Maribor. Zaista smo u kratkom vremenu pronašli hemiju u svlačionici i izašli na jako obećavajući put. Nažalost, dogodio se taj incident na treningu, ali ne može on promijeniti ono što smo živjeli tih 25 dana i način na koji su nas ljudi u klubu primili. Zato nismo gledali svoje interese i otpremninu koju spominjete, nego isključivo interes Maribora. Najlakše je bilo otjerati tu dvojicu, pa čekati da sezona donese što bi već donijela, ali nikada neću biti trener koji bi tako gledao na svoj posao. Ostavka je bila najbolje rješenje za Maribor, a to je bilo najvažnije”.

Đalović je govorio i generalno o hrvatskim trenerima, a upitan je i da prokomentariše otkaz Roberta Prosinečkog na funkciji selektora Crne Gore.

“Zadesila ga je baš jedna smjena generacija, a kad je tako onda je strpljenje uvijek problem. Ne sporim da je smjena generacija nužna i da moramo otvoriti priliku talentima kakvi su Adžić, Bulatović, Kostić, Đukanović… I Krstović je mlad, ali je već dokazan i iskusan igrač, može biti odličan predvodnik. Crna Gora nikada nije izborila veliko takmičenje, ali ovi mladići sposobni su to da promijene. Samo će trebati malo vremena i strpljenja, koje Prosinečki nažalost nije dobio. Tako se to poklopilo”, rekao je Đalović.