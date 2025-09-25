Kako pišu slovenački mediji juče je na treningu Maribora došlo do tuče dvojice igrača u kojoj je Đalović kao mirotvorac dobio udarac. Zbog svega toga crnogorski trener planira da napusti ekipu iz "Ljudskog vrta".

Izvor: MN Press

Start Radmira Đalovića u Mariboru je bio fantastičan, ekipa je upisala tri pobjede, u Kupu protiv Jurovskog Dola zabilježila najubjedljiviji trijumf u istoriji (13:0), ali bi nakon 16 dana moglo da dođe do senzacionalnog rastanka.

Kako pišu slovenački mediji juče je na treningu Maribora došlo do tuče dvojice igrača u kojoj je Đalović kao mirotvorac dobio udarac. Zbog svega toga crnogorski trener planira da napusti ekipu iz "Ljudskog vrta".

"Na posljednjem treningu Maribora dogodio se ozbiljan incident koji je doveo u pitanje Đalovićev ostanak na klupi slovenačkog velikana. Na treningu je došlo do fizičkog obračuna u kojem su se sukobila dvojica ključnih igrača, Omar Rekik i Benžamen Tete. Đalović je pokušao da smiri situaciju, ali je umjesto rješenja nastao još veći haos. Kako tvrde izvori, prilikom guranja je i sam crnogorski trener dobio udarac, što je kod njega izazvalo snažno nezadovoljstvo. Đalović je cijeli događaj shvatio kao otvoreno nepoštovanje njegovog autoriteta, zbog čega je njegov nastavak saradnje s Mariborom pod velikim znakom pitanja", piše slovenačka Ekipa.

Sve se ovo dešava pred veliki derbi protiv Celja.

"Sve su veće šanse da će Đalović ubrzo napustiti 'Ljudski vrt'. Ipak, konačna odluka još nije poznata. Maribor danas ima zakazan trening, a ako se Đalović pojavi i ako klub uspije da razriješi situaciju, vodiće ekipu u subotnjem velikom derbiju protiv Celja. U suprotnom, na klupu će vrlo vjerovatno ponovo sjesti privremeno rješenje, Radovan Karanović", piše Ekipa.

Ekipa je nakon ovog teksta objavila još jedan sa novim informacijama. U njemu piše da se u početku mislilo da je crnogorski stručnjak bio samo kolateralna žrtva dok je pokušavao da razdvoji dvojicu igrača, ali nove informacije sugeririšu da ipak nije riječ samo o slučajnosti.

Prema pisanju lokalnih izvora, Đalović je nakon incidenta navodno donio čvrstu odluku da više neće voditi Maribor. To bi bio veliki udarac za slovenačkog vicešampiona, s obzirom na to da je bivši trener Rijeke sjajno započeo mandat u 'Ljudskom vrtu'.

U priču su se umiješali i navijači, koji su se usprotivili Đalovićevom odlasku, pa su počeli da djeluju na vlastitu inicijativu.

"Đalović se nekoliko minuta prije objave vijesti pojavio u 'Ljudskom vrtu' sa svojim pomoćnicima. Svi su ušli u njegov automobil i odvezli se, a prema informacijama iz Slovenije, trebalo bi da održe sastanak s vođama navijačke grupe Viole. Kako će se rasplesti ova situacija, trebalo bi da bude poznato uskoro", piše Ekipa.

Postoje različite informacije kada je riječ o epilogu. Prema jednim su Tete i Rekik već bili kod Đalovića da se izvine.

Prema drugima je Đalović odmah otišao do uprave i zatražio raskid ugovora. I tu opet nije situacija najjasnija, jer jedni pišu da je sam rekao da je izgubio autoritet u svlačionici, drugi da jednostavno ne želi više da radi u ovakvoj atmosferi u Mariboru.