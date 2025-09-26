Samo 16 dana je trajala Đalovićeva misija na Ljudskom vrtu, a završena je ne ni zbog rezultata niti nakon eventualne svađe sa čelnicima već zbog tuče dvojice igrača na treningu i situacije u kojoj je naš stručnjak ispao kolateralna šteta.

Nema više dileme, Radomir Đalović je napustio klupu Maribora - neizvjesnost je prekinuo sam klub koji je izdao saopštenje i pokušao da pojasni nesvakidašnju situaciju u kojoj se našao crnogorski stručnjak.

Samo 16 dana je trajala Đalovićeva misija na Ljudskom vrtu, a završena je ne ni zbog rezultata niti nakon eventualne svađe sa čelnicima već zbog tuče dvojice igrača na treningu i situacije u kojoj je naš stručnjak ispao kolateralna šteta.

Đalović je pokušao da smiri strasti i kao "mirovna snaga" dobio udarac koji ga je natjerao da napusti klub.

"Ovo je slučaj koji zahtijeva dodatne informacije. Posljednjih godina često smo viđali natpise o sporovima, povišenom glasu ili čak i ozbiljnijim incidentima na treninzima ili pripremama klubova i reprezentacija. Nije ugodno kada se dogodi ono što se dogodilo u srijedu, ali to nije situacija koju ne bismo vidjeli u fudbalu", naveo je klub i dodao:

"Nakon dvoboja za loptu, došlo je do kratke svađe između igrača, koja je eskalirala iz verbalne u fizičku. Intervenisali su igrači i članovi stručnog štaba, a među prvima koji ih je razdvojio bio je Radomir Đalović, koji je pritom zadobio udarac. Incident je brzo riješen, a trener je igrače poslao u svlačionicu i vodio trening do kraja. Igrači su zajedno napustili teren, a kasnije su se zajedno okupili kako bi se izvinili zbog neprimjerene reakcije".

To izvinjenje očigledno nije bilo dovoljno za Đalovića.

"U međuvremenu su uslijedili razgovori između uprave kluba i prethodnog trenera, te je uzimajući u obzir sve okolnosti donesena odluka o prekidu zajedničkog putovanja", zaključuje se u saopštenju.

Đalović je Maribor vodio u tri meča i upisao tri pobjede (dvije u prvenstvu i jednu u Kupu), a slovenački mediji ističu da će ga na klupi naslijediti bivši trener Partizana Igor Duljaj.