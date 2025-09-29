Igor Duljaj i Feđa Dudić su jedini kandidati za upražnjenu klupu Maribora.

Izvor: MN Press

Nakon dramatičnog i ekspresnog rastanka sa Radomirom Đalovićem, Maribor je izgleda pogledao ka Srbiji u potrazi za novim trenerom. Za sada su dva imena u igri i oba su jako dobro poznata.

Već ranije je bilo riječi o tome da su u Sloveniji zainteresovani za usluge Igora Duljaja, ali se sada kao potencijalni trener Maribora javio i Feđa Dudić.

Nekada kultni zadnji vezni selekcije Srbije Igor Duljaj je u igračkoj karijeri ostavio veliki trag u Partizanu, Šahtjoru i Sevastopolju, a za reprezentaciju je imao 47 nastupa. Kao trener je bio asistent u Šahtjoru i Partizanu, vodio je Teleoptik i poslije toga Partizan.

Što se tiče Feđe Dudića 42-godišnji stručnjak je poslije duge karijere u brojnim klubovima u Bosni i Hercegovini vodio GOŠK Gabelu, Velež i Sarajevo prije jako uspješnog perioda u Radničkom iz Kragujevca odakle je otišao na početku sezone.

Šta se desilo u Mariboru?

Taman je kao veliko trenersko ime poslije duple krune sa Rijekom došao u Maribor nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Crne Gore Radomir Đalović, a onda je bez meča na klupi otišao. Na kraju se ispostavilo da je Đalović otišao nakon tuče Omara Rekika i Benžamina Tetea u kojoj je dobio udarac.

(MONDO, N.L.)