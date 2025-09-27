Rade Bogdanović je analizirao nastup Crvene zvezde u Evropi ove sezone i istakao da timu nedostaje jedan kvalitetan štoper.

Izvor: MN Press/ TV Prva screenshot

Crvena zvezda se prvo nije plasirala u Ligu šampiona posle poraza od Pafosa u dvomeču,a zatim je na startu Lige Evrope remizirala sa Seltikom, a Rade Bogdanović smatra da je ovaj tim mogao bolje. Pogotovo protiv Pafosa.

"Prvo moram da kažem šteta što nisu otišli u Ligu šampiona, imali su rivala po mjeri. Nisu po meni ušli jer ih je malo sreća izdala, ali moram da kažem da ih je i sreća malo izdala. Tim koji primi gol u prvom i posljednjem minutu najbitnije utakmice nije ni zaslužio da ide dalje. Dobro je za Zvezdu da je u Evropi", rekao je Rade Bogdanović gostujući u "Jutru" na "TV Prva".

Što se tiče remija sa Seltikom 1:1 smatra da je crveno-bijeli tim podbacio, ali da još ima šanse za prolaz dalje. Ipak sve ostale utakmice biće teže za dobiti.

"Prvu utakmicu protiv Seltika su podbacili, ipak je Seltik jedna od slabijih ekipa u grupi. Morali su da dobiju, imali su i šanse, pogotovo u prvom poluvremenu. Bilo je zalaganja, bilo je grešaka u igri, pogotovo na početku drugog poluvremena. Vidite kako su primili gol, to je ono što pričam drugarima. Taj jedan centralni bek im fali već godinama. Biće za Zvezdu jako teško u narednim utakmicama, zavisi kako će da dižu formu. Sa 1:1 može da se živi, a to je malo jer je teško vaditi se sa Portom i u gostima. Hajde da gledamo pozitivno. Imaju solidan tim koji mora da raste", rekao je Rade Bogdanović gostujući na "TV Prva".

"Imamo vrhunske golmane, vrhunskog napadača, kaskamo u sredini i uvijek ide peh Milenković neće moći da igra, jedan od najboljih srpskih fudbalera. Albanija je ključ, ona mora da se dobije i ja sam 95 odsto siguran da ćemo da dobijemo. Ja mislim da nema selekcije u Evropi sa boljim golmanima. I na poslednjoj utakmici uprkos 5:0 Petrović je imao vrhunske odbrane. Duca Vlahović je u golgeterskoj formi i mislim da utakmicu odlučuje individualni kvalitet nekog od naših igrača", rekao je Bogdanović u istoj emisiji o reprezentaciji Srbije.

(MONDO, N.L.)