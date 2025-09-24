Postupak je pokrenut i protiv Budućnosti, zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijačke grupe "Varvari" na tom susretu.

Disciplinska komisija FSCG pokrenula je juče postupak protiv Bokelja i Budućnosti

Ova dva tima igrača su u nedjelju pod Vrmcem, a domaćin se našao pod lupom "disciplinaca" zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane njihovih navijača.

Postupak je pokrenut i protiv Budućnosti, zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijačke grupe "Varvari" na tom susretu, prenosi Dan.