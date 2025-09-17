Legendarni fudbaler, ali i trener kojeg naša zemlja neće pamtiti po značajnijim rezultatima više nije selektor Crne Gore,

Izvor: Profimedia/Nick Potts / PA Images

Misija Roberta Prosinečkog nakon nepuna dva (neuspješna) ciklusa na klupi Crne Gore je završena.

Kako saznaju "Vijesti", Sjednica Izvršnog odbora na kojem će predsjednik Dejan Savićević i ostali i zvanično smijeniti hrvatskog trenera zakazana je za petak.

Umjesto njega do kraja kvalifikacija reprezentaciju će voditi Mirko Vučinić.