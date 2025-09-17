Legendarni fudbaler, ali i trener kojeg naša zemlja neće pamtiti po značajnijim rezultatima više nije selektor Crne Gore,
Misija Roberta Prosinečkog nakon nepuna dva (neuspješna) ciklusa na klupi Crne Gore je završena.
Kako saznaju "Vijesti", Sjednica Izvršnog odbora na kojem će predsjednik Dejan Savićević i ostali i zvanično smijeniti hrvatskog trenera zakazana je za petak.
Umjesto njega do kraja kvalifikacija reprezentaciju će voditi Mirko Vučinić.