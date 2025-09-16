Disciplinska komisija FIFA donijela je odluke vezane za disciplinske prekršaje počinjene na utakmicama Crna Gora – Češka (5. septembar) i Hrvatska – Crna Gora (8. septembar).

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Disciplinska komisija FIFA izrekla je Fudbalskom savezu Crne Gore sljedeće kazne:

– novčana kazna u iznosu od 13.500 švajcarskih franaka (14.460 eura) zbog neprimjerenog ponašanja navijača (korišćenje pirotehničkih sredstava, lasera) tokom utakmice sa Češkom u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

– novčana kazna u iznosu od 2.000 švajcarskih franaka (2.140 eura) zbog neprimjerenog ponašanja navijača (korišćenje pirotehničkih sredstava) tokom utakmice sa Hrvatskom u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Zbog dva žuta, odnosno crvenog kartona dobijenog na utakmici Hrvatska – Crna Gora, Andrija Bulatović kažnjen je jednim mečom suspenzije koji će odratiti na prvoj sljedećoj zvaničnoj utakmici reprezentacije. Takođe, Bulatović je sankcionisan i novčano sa 5.000 švajcarskih franaka (5.300 eura), prenosi CdM.