Do sada je "Maksimir" često bio na listi najružnijih stadiona u "regionu", a sada će se to promijeniti.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastavlja se rekonstrukcija i obnova stadiona u Hrvatskoj.

Gradska vlast zajedno sa Dinamom planira da kada bude gotov stadion u Kranjčevićevoj počne da pravi novi Maksimir. Vrijednost projekta biče 175.000.000 eura, a suvlasnici će biti Vlada Republike Hrvatske i grad Zagreb po pola. Prvi rok za završetak radova je 2029. godina, mada je i sam Zvonimir Boban ispred Dinama rekao da niko pre 2030. ne očekuje da "modri" zaigraju na novom stadonu.

Paralelno će do 2028. godine Dinamo praviti i fudbalski kamp na Borongaju, dijelu grada odmah ispod Maksimirskog parka po kome je stadion i dobio ime.

Kako će izgledati novi "Maksimir"?

Član izvršnog odbora Dinama i predsjednik odbora za novi stadion Ivan Nauković je u jednoj emisiji otkrio detalje o izgledu i radovima na novom "Maksimiru".

"Imaće 35 hiljada mjesta, dvoetažno. Donja tribina će biti malo veća nego gornja tako da se gornja ne mora ni otvarati za manje utakmice. Sjever će biti u jednom dijelu. Između gornje i donje tribine biće skajboksovi dužinom cijelog stadiona. To je jedan od glavnih razloga zašto se išlo na dvije etaže, a ne na jednu. Skajboksovi bi inače trebali biti na vrhu tribine, a ovako je to elegantnije. Na južnom dijelu će biti kancelarije i vjerovatno će neke prostorije, tipa ona predsjednika ili Plavi salon, gledati na sami stadion. Skajboksova će biti oko 900.

Na zapadu će biti 2.000-2.500 biznis mjesta uz prateći restoran i malo bolja sjedišta, što su mjesta koja se mogu skuplje prodavati. Tamo će biti i takmičarske svlačionice, velika prostorija za UEFA, muzej, veliki fan šop, manji kafić i restoran. Na jugu će biti kancelarije, cijeli istočni dio biće na neki način odvojen, s ulazom i izlazom, zbog boravka prvog tima. Tamo će biti hotel za igrače, ambulanta, jedan ili dva terena... Sve što je potrebno da tamo budu u karantinu.

Na sjeveru će biti prostorija za navijače, velika teretana za članove...Biće i prostor za rad. Najjednostavnije rečeno, prostor gdje možeš da dođeš s laptopom i spojiš se na internet, radiš i gledaš u maksimirsku šumu. Zašto ne više komercijalnih sadržaja? Odustalo se od toga da bude maksimalno komercijalan i da tako vraća investiciju.

Grad i Vlada grade i finansiraju pola-pola, to znači da grade sportski objekt za korišćenje. Ne mogu da izgrade objekat nakrcan kao šoping centar i nama dati da njime upravljamo i još zarađujemo. To je razlog zašto je samo muzej, fan šop, jedan-dva ugostiteljska objekta.

Dogovor s investitorima je da se Dinamo prijavi za upravnika stadiona. Preuzeli bismo kapitalno investicijsko održavanje. Svi troškovi i prihodi su naši, što je nama super jer možemo prodati ime stadiona ako želimo. Zauzvrat moramo održavati stadion kako bi on u dobrom stanju ostao i budućim navijačima, a ne da bude kao većina sportskih građevina.

Lokacija Maksimir je izabrana prije nego što je Dinamovo proljeće došlo u klub. Činjenica da spominjemo druge lokacije znači da je bilo drugih opcija. Ali vjerovatno je to bilo u fazi razmatranja. Uvijek se govori da je dobro imati stadion izvan grada. Međutim, pričali smo s arhitektima i rekli su da je trend imati stadion u gradu.

Ako imate veliki stadion 10 ili 30 kilometara od grada, onda velika količina ljudi ide na stadion u jednom pravcu, pa se svi vraćaju natrag. To nije ekonomično ni ekološki. Stadioni u gradu žive sedam dana u nedelji, ljudi dolaze javnim prevozom, peške ili biciklom. Kada smo poznatom arhitekti pokazivali lokaciju Maksimira, rekao je da je to najbolja pozicija za stadion koju je vidio. Lokaciju ne možemo promijeniti, hvala Bogu, fokusirajmo se na prednosti. Preživjećemo gužve", rekao je Nauković.

(MONDO, N.L.)