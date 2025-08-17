Prelijepi stadion u Biškešu, glavnom gradu Krigistana, privlačiće pažnju ljubitelja fudbala širom sveta.

Vjerovatno nikada niste čuli za nekog fudbalera iz Kirgistana, niti odgledali meč tamošnjeg fudbalskog prvenstva. Gotovo sigurno niste pratili ni neki internacionalni meč tamošnje fudbalske reprezentacije, ali to zaljubljenike u sport u ovoj azijskoj zemlji uopšte ne spriječava da maštaju i rade na ispunjenju svojih snova, zato Kirgistan dobija nevjerovatan stadion.

Po informacijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, Kirgistan će uskoro dobiti Nacionalni stadion čija će izgradnja koštati oko 100 miliona eura. On će biti u obliku jurte, šatora koji koriste nomadi, kako bi ostvario konekciju sa tradicijom i podsjetio na uslove u kojima živi lokalno stanovništvo, koje često mijenja mjesto boravka.

Kapacitet stadiona trebalo bi da bude oko 50.000 sjedećih mjesta, a on će biti jedan od najmodernijih sportskih objekata u Centralnoj Aziji. Istovremeno, Kirgistanu će biti važan adut kada u saradnji sa okolnim državama budu željeli da organizuju lokalna fudbalska takmičenja, jer će infrastruktura sada biti na najvišem nivou.

Novi stadion nalaziće se u Biškeku, nekoliko kilometara udaljen od stadiona koji fudbalska reprezentacija Kirgistana trenutno koristi. Stari stadion nosi naziv Dolen Omurzakov, a on je izgrađen 1941. i renoviran 1963. godine. Jasno je da taj sportski objekat ne prati razvoj infrastrukture u svijetu, pa su Kirgistanci odlučili da naprave sebi novi dom, koji će privlačiti pažnju navijača iz svih krajeva svijeta.

Kirgistan je bio dio SSSR, a nakon raspada države nije uspio da ostvari zapaženije fudbalske rezultate. Nijednom se nisu plasirali na Mundijal, a dva puta su učestvovali na Azijskom kupu. Na takmičenju u Ujedinjem Arapskim Emiratima 2019. godine prošli su grupnu fazu kao jedan od četiri najbolja trećeplasirana tima, ali su zatim odmah ispali od domaćina, nakon produžetaka. Četiri godine kasnije nisu uspjeli da ponove uspijeh i završili su takmičenje već u grupi.