Dejan Vukićević će večeras debitovati na klupi, na gostovanju Mornaru.

Novi sportski direktor Budućnosti Gavrilo Petrović komentarisao je imenovanje Dejana Vukićevića za trenera, ali i šanse podgoričkog tima da uhvati priključak za vodećom Sutjeskom, pišu Vijesti.

Nakon šest odigranih kola Budućnost zaistaje šest bodova, a juče je imenovala četvrtog trenera od početka sezone.

"Budućnost je klub u kojem se trofeji podrazumijevaju. Ovo nije idealan početak, ali 30 kola je do kraja i ne sumnjam da ćemo vrlo brzo uhvatiti priključak. Sutjeska je odlična ekipa, trenutno u boljoj poziciji nego što smo mi, ali vjerujem da ćemo vrlo brzo biti barem u istoj poziciji. Barem do januara, kada ćemo pokušati da izvršimo dodatnu selekciju. Ne treba zaboraviti ni Dečić, ni Petrovac - mislim da nas čeka možda i najuzbudljivije prvenstvo u posljednje vrijeme”, kazao je Petrović za Meridiansport.

Komentarisao je i dolazak Dejana Vukićevića.

"S obzirom na njegovo iskustvo i harizmu, očekujem reakciju ekipe već večeras, iako je odradio tek jedan trening. Naravno, pravu reakciju očekujemo tek u periodu koji slijedi. Doveli smo provjerenog trenera, vjerovatno i najboljeg koji je radio u Crnoj Gori u prethodne dvije decenije”.

Petrović je kao igrač, u Zeti, sarađivao sa Vukićevićem.

“Ovo je veliko zadovoljstvo i za njega, već je dosta toga prošao kao trener a bila mu je životna želja da vodi Budućnost, klub u kojem je proveo čak 12 godina kao igrač, od mlađih uzrasta do seniorskog pogona. Mislim da mu je to već 15 godina nepravedno i nezasluženo izmicalo. Drago mi je što sam ja taj koji je poslije toliko godina uspio da ga dovede na klupu Budućnosti”, ističe Petrović, koji je takođe fudbalski ponikao pod Goricom.

"Tu sam fudbalski prohodao, prošao sve selekcije do prvog tima. I naravno da je velika čast i privilegija, ali istovremeno i odgovornost i obaveza, biti sportski direktor kluba. Cijeli život sam u fudbalu, cijeli život sam radio odgovorno i profesinalno, tako će naravno biti i u Budućnosti i sve što budem radio radiću u interesu kluba, zajedno sa ostalim članovima rukovodstva, stručnim štabom i igračima da pokušamo da vratimo klub na mjesto koje mu pripada”, ističe Petrović, prenose Vijesti.