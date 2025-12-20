Ljubitelji Simpsonovih u šoku: AI oživio legendarnu porodicu, a rezultati su istovremeno fascinantni i zastrašujući

"Simpsonovi" su američka animirana serija koja je prvi put emitovana 1989. godine. Zbog humora, satire i društvenih tema koje se u ovoj seriji pominju, postala je jedna od najdugovječnijih serija svih vremena.

Izvor: X/@Rincon001A

Ukoliko ste se ikada pitali da li je, po holivudskom receptu, trebalo "oživjeti" popularne junake Springfilda u igranom filmu, s pravim glumcima, odgovor hiljada ljudi, nakon gledanja jednog videa je "NE".

Korišćenjem softverskih alata za generisanje slika i simulaciju stvarnosti, vještačka inteligencija je oživjela likove poput Homera, Mardž, Barta, Lise i Megi na način koji je do sada bio nezamisliv.

Homer, glavni lik i otac u porodici Simpson, poznat je po svojoj ljubavi prema krofnama, te ga je vještačka inteligencija prikazala kao sredovječnog čovjeka koji uživa dok jede krofnu. Mardž, Homerova supruga i Bartova, Lizina i Megina majka, u seriji je prikazana s drugačijom frizurom, a u komentarima se moglo pročitati da je "ista Kejti Peri".

Pozitivne komentare su dobili mala Megi i Ned Flanders, a kako bi izgledali Lisa, Bart i Mo Sizlak, pogledajte u videu: