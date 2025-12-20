logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljubitelji Simpsonovih u šoku: AI oživio legendarnu porodicu, a rezultati su istovremeno fascinantni i zastrašujući

Ljubitelji Simpsonovih u šoku: AI oživio legendarnu porodicu, a rezultati su istovremeno fascinantni i zastrašujući

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

"Simpsonovi" su američka animirana serija koja je prvi put emitovana 1989. godine. Zbog humora, satire i društvenih tema koje se u ovoj seriji pominju, postala je jedna od najdugovječnijih serija svih vremena.

Ljubitelji Simpsonovih u šoku Izvor: X/@Rincon001A

Ukoliko ste se ikada pitali da li je, po holivudskom receptu, trebalo "oživjeti" popularne junake Springfilda u igranom filmu, s pravim glumcima, odgovor hiljada ljudi, nakon gledanja jednog videa je "NE".

Korišćenjem softverskih alata za generisanje slika i simulaciju stvarnosti, vještačka inteligencija je oživjela likove poput Homera, Mardž, Barta, Lise i Megi na način koji je do sada bio nezamisliv.

Homer, glavni lik i otac u porodici Simpson, poznat je po svojoj ljubavi prema krofnama, te ga je vještačka inteligencija prikazala kao sredovječnog čovjeka koji uživa dok jede krofnu. Mardž, Homerova supruga i Bartova, Lizina i Megina majka, u seriji je prikazana s drugačijom frizurom, a u komentarima se moglo pročitati da je "ista Kejti Peri".

Pozitivne komentare su dobili mala Megi i Ned Flanders, a kako bi izgledali Lisa, Bart i Mo Sizlak, pogledajte u videu:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vještačka inteligencija AI Simpsonovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ