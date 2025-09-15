Posljednja tri meča u 1. CFL "plave" je vodio Ivan Delić, koji se juče povukao s te funkcije.

Izvor: MONDO/Mirko Šljivančanin

Fudbaleri Budućnosti bi u utorak mogli da dobiju novog šefa stručnog štaba.

Po svemu sudeći, biće to Dejan Vukićević, a ne Nenad Brnović koji je u nedjelju važio za glavnom kandidata da preuzme šampiona.

U podgoričkom klubu se stvari mijenjaju ne iz dana u dan već iz sata u sat, tako da ništa nije izvjesno, ali Vukićević je u ovom momentu ispred Brnovića i Aleksandra Nedovića, koji je takođe u užem izboru.

Ko je zaista novi trener trebalo bi da bude poznato u utorak na sjednici Upravnog odbora.

Vukićević je bez kluba od oktobra prošle godine kada je napustio kormilo Otrant Olimpika. S Ulcinjanima je nekoliko mjeseci ranije napravio istorijski uspjeh i uveo ih u Prvu ligu.

Ko god da preuzme Budućnost biće četvrti trener od juna.

Pripreme za ovu sezonu je počeo Ivan Brnović, naslijedio ga je Nenad Lalatović koji je "trajao" do sredine avgusta.

