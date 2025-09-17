Smrt bivšeg kapitena Zvezde ujedinila je u bolu "vječite rivale".

Izvor: MN Press

FK Partizan oglasio se povodom smrti Dejana Milovanovića, bivšeg kapitena Crvene zvezde, i izrazio saučešće njegovim najbližima.

"FK Partizan izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima nekadašnjeg fudbalera Dejana Milovanovića. Počivaj u miru", poruka je crno-bijelih.

Dejan Milovanović odrastao je u Crvenoj zvezdi igrajući vječite derbije, bio je strijelac i na stadionu u Humskoj i na "Marakani", a spletom tragičnih okolnosti, preminuo je baš pred 177. "vječiti derbi" u subotu u Humskoj.

Vidi opis Partizan se oglasio zbog smrti kapitena Zvezde: I najveći rival izrazio saučešće porodici Dejana Milovanovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Milovanović je preminuo u utorak igrajući fudbal na utakmici veterana Zvezdara - PKB Padinska Skela. Tragičnim spletom okolnosti, preminuo je na terenu, kao i njegov pokojni otac Đorđe Milovanović, takođe nekadašnji as Crvene zvezde iz sedamdesetih godina.

Crvena zvezda se dirljivo oprostila od njega podsjetivši da je odigrao stotine utakmica za nju i da je ostavio dubok trag na "Marakani", na kojoj je odrastao devedesetih i početkom 21. vijeka.