Smrt bivšeg kapitena Zvezde ujedinila je u bolu "vječite rivale".
FK Partizan oglasio se povodom smrti Dejana Milovanovića, bivšeg kapitena Crvene zvezde, i izrazio saučešće njegovim najbližima.
"FK Partizan izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima nekadašnjeg fudbalera Dejana Milovanovića. Počivaj u miru", poruka je crno-bijelih.
Dejan Milovanović odrastao je u Crvenoj zvezdi igrajući vječite derbije, bio je strijelac i na stadionu u Humskoj i na "Marakani", a spletom tragičnih okolnosti, preminuo je baš pred 177. "vječiti derbi" u subotu u Humskoj.
Partizan se oglasio zbog smrti kapitena Zvezde: I najveći rival izrazio saučešće porodici Dejana Milovanovića
Milovanović je preminuo u utorak igrajući fudbal na utakmici veterana Zvezdara - PKB Padinska Skela. Tragičnim spletom okolnosti, preminuo je na terenu, kao i njegov pokojni otac Đorđe Milovanović, takođe nekadašnji as Crvene zvezde iz sedamdesetih godina.
Crvena zvezda se dirljivo oprostila od njega podsjetivši da je odigrao stotine utakmica za nju i da je ostavio dubok trag na "Marakani", na kojoj je odrastao devedesetih i početkom 21. vijeka.