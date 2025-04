Adžić je danas donio trijumf Juveu protiv Krotonea (4:1) u 32. kolu Serije C-

Crnogorski fudbaler, Vasilije Adžić danas je još jednom pokazao svoj ogroman talenat i sa dva gola vodio mladi tim Juventusa do pobjede nad Krotoneom (4:1) u 35. kolu grupe C Serije C.