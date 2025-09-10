Tomas Tuhel i ekipa konačno dobili podršku engleske javnosti.

Izvor: MN Press

Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je najubjedljiviji poraz na domaćem terenu, pošto su Englezi bili nemilosrdni sa 5:0 na stadionu "Rajko Mitić", u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Tako su izabranici Dragana Stojkovića Piksija poslužili Tomasu Tuhelu i njegovoj ekipi za iskupljenje u domaćoj javnosti, pa su engleski mediji nakon košmarne noći za "orlove" imali o čemu da pišu.

BBC naglašava da je Tomas Tuhel svoj optimizam prenio na svoje igrače i motivisao ih da bez nekoliko najvećih zvijezda zablistaju poslije ne tako sjajnog perioda.

"Vidim ono što vidim. Osjećam ono što osjećam. Uvjeren sam da ćemo se poboljšati, a zatim postati sve bolji i bolji“, rekao je Tuhel prije kvalifikacione utakmice Engleske protiv Srbije. Ponovio je tu poruku dok je uživao u oduševljenju zbog trijumfa od 5:0. Tuhelov tim je ispunio to obećanje - i još više - majstorskom klasom je pomeo Srbiju u njihovoj beogradskoj tvrđavi, a neprijateljska publika je ućutkana praktično od prvog zvižduka potpunom dominacijom", navodi se u tekstu BBC-ja.

Englezi se sada nalaze na samo pet bodova od plasmana na Mundijal 2026, što je konačno zadovoljilo englesku javnost.

Bivši golman Engleske Pol Robinson je oduševljeno rekao za BBC: "Kada vam velika imena nedostaju, tim postaje zvijezda. Tim je bio ujedinjen i bilo je mnogo kohezije.Nestane vam superlativa za Englesku. Sve što je Tomas Tuhel rekao, šta je želio od svog tima, oni su to ispunili do kraja. Ovo je bila veoma impresivna predstava".

Engleska je postala prvi tim koji je postigao pet golova u gostujućoj takmičarskoj utakmici protiv Srbije.

"Engleska je ugušila Srbiju, a domaćini nisu uspjeli da upute nijedan od svoja tri šuta u okvir gola, ostavljajući Pikforda bez odbrane. Engleska je imala 24 šuta i 12 u okvir gola, dok su imali 42 dodira u protivničkom šesnaestercu, dok je Srbija zabiiježila samo četiri", piše "BBC" u izveštaju iz Beograda uz osvrt na atmosferu na "Marakani".

"Engleska je bila upozorena da će atmosferski stadion Rajko Mitić biti neprijateljska teritorija, jer su igrači šetali 240 metara niz čuveni tunel. Umjesto toga, Engleska je od početka ućutkala srpske navijače, dominirajući u posjedu, ne dajući tim navijačima priliku da pojačaju zvuk", piše dalje u tekstu.

Šta piše Gardijan?

Osim što su srpske igrače ocijenili najnižim ocjenama, 3 i 4, Gardijan je veliki dio analize posvetio atmosferi na stadionu "Rajko Mitić".

"Toliko toga se dešavalo, počevši od toga kako su domaći navijači zviždali kada su sa razglasa objavili Stojkovićevo ime. Do poluvremena su ti navijači tražili njegovu glavu. Skandiranje "Srbija, Kosovo" prvi put se čulo u sedmom minutu sa domaćih tribina. Neko je na tribinama više puta svirao u zvižduk, predstavljajući sudiju. Što je bilo dezorijentirajuće. I još neko je usmjerio laser u oči engleskih igrača kada je uslijedio kratak prekid i opomena. Srbija je igrala ovu utakmicu sa 15% zatvorenog stadiona nakon incidenata navijača tokom utakmice sa Andorom u junu. Mogu očekivati još kazni, još sankcija", navodi se u tekstu.



