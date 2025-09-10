Htjeli su ga mnogi evropski klubovi, on se odlučio za Saudijsku Arabiju.

Povremeni reprezentativac Srbije Jan Karlo Simić dogovorio je saradnju sa Al Itihadom iz Saudijske Arabije, prenosi poznati insajder Fabricio Romano. Doskorašnji štoper Anderlehta ja ovog leta probudio interesovanje mnogih klubova, spekulisalo se da je Lacio najbliži njegovom potpisu, ali će se ipak prisružiti Predragu Rajkoviću.

Kako se navodi Simić je dogovorio četvorogodišnji ugovor, a Anderleht će na ime obeštećenja zaraditi oko 20.000.000 eura.

⚫️ EXCL: Al Ittihad reach verbal agreement to sign Jan Carlo Simic as new centre back, here we go!



Formal steps to follow but 4 year deal agreed with former AC Milan defender and package close to €20m (add-ons included) to Anderlecht.pic.twitter.com/AADHioZV12 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)September 10, 2025

Pomalo čudi njegova odluka da u ranoj fazi karijere krene put Saudijske Arabije. U Al Itihadu ga pored Rajkovića čekaju dokazana fudbalska imena poput Benzeme, Kantea, Dijabija i ostalih. Simić je upisao pet nastupa za reprezentaciju Srbije kod selektora Dragana Stojkovića, ali ga nije bilo na spisku za poslednja okupljanja.

Perspektivni štoper je svoj fudbalski put započeo u Štutgartu, uslijedio je period u Milanu, da bi prije godinu dana prešao u Anderleht za 3.000.000 eura. Tamo je bilježio sjajne partije i nakon jedne sezone izborio za novi transfer.