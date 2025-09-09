Do preokreta u posljednjem trenutku došlo je nakon što je jedna od uključenih strana navodno promijenila već dogovorene uslove ugovora.

Izvor: MN Press

Sve je bilo dogovoreno, čekala se samo zvanična potvrda, a onda je Radomir Đalović po dolasku u Maribor odlučio da ne potpiše ugovor sa najtrofejnijim klubom Slovenije.

Razlog? Kako piše portal "Ekipa", do preokreta u posljednjem trenutku došlo je jer je jedna od uključenih strana navodno promijenila već dogovorene uslove ugovora.

"Posao je propao. Barem zasada. Kako smo uspjeli da saznamo, u utorak se očekuje još jedan krug pregovora", piše pomenuti medij.

Pokušali su i da dođu do komentara od Čema Bašgula, šefa fudbalskih operacija Maribora, ali im je turski funkcioner poručio da ne želi da govori o trenutnim događajima oko novog trenera.

Ukoliko do dogovara na kraju, ipak, dođe Đalović će biti treći trener Maribora od početka sezone, nakon što je Tugberk Tanrivermiš dobio otkaz polsije svega 49 dana, a njega naslijedio Radomir Karanović koji je Maribor kao prelazno rješenje vodio na dvije utakmice.

Naš stručnjak stigao bi nakon što je Maribor poražen i u najvećem derbiju protiv Olimpije i u trenutku kada ekipa koja od 2022. nije osvojila nijedan pehar zaostaje čak deset bodova za liderom Celjem.

Đalović je u prvoj trenerskoj sezoni vodio Rijeku do dvostruke krune i plasmana u grupnu fazu Lige konferencije, ali je prošle sedmice od kluba sa Rujevice dobio otkaz.