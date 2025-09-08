Radomir Đalović nije dugo čekao na novi posao - crnogorski trener samo sedam dana nakon što se rastao sa Rijekom biće trener Maribora.

Izvor: MN Press

Na "Rujevicu" je donio dvostruku krunu, na "Ljudski vrt" za početak će morati da vrati pobjede, a onda da najvećem slovenačkom klubu počne da donosi i nove pehare.

Radomir Đalović nije dugo čekao na novi posao - crnogorski trener samo sedam dana nakon što se rastao sa Rijekom biće trener Maribora.

Klub koji je 16 puta bio prvak Slovenije još nije ozvaničio saradnju, ali slovenački i hrvatski mediji tvrde da je stvar gotova i da će postati već treći trener "ljubičastih" od početka sezone.

ugberk Tanrivermiš je dobio otkaz nakon svega 49 dana, njega je naslijedio Radomir Karanović koji je Maribor vodio na dvije utakmice, a sada je očigledno da je vrijeme za Đalovića.

Naš stručnjak stiže nakon što je Maribor poražen i u najvećem derbiju protiv Olimpije i u trenutku kada ekipa koja od 2022. nije osvojila nijedan pehar zaostaje čak deset bodova za liderom Celjem. Iako je prošlo tek sedam kola u Prvoj ligi Slovenije.

Slovenački portal "Ekipa" piše da je prvi izbor Maribora bio Viktor Sančes, prošlogodišnji slovenački šampion sa Olimpijom, ali je nekadašnji fudbaler Deportivo La Korunje izabrao upravo da umjesto Đalovića preuzme Rijeku.

Isti medij navodi i da Đalović već određeno vrijeme razmišlja da li da prihvati ponudu "ljubičastih", da se dugo činilo da će njegov odgovor biti negativan, ali nakon novih pojačanja u igračkom kadru stiglo je i njegovo "da".

Đalović je u prvoj sezoni u kojoj je samostalno vodio neki klub sa Rijekom stigao do dvostruke krune, a klub sa "Rujevice" je uveo i u grupnu fazu Lige konferencije.