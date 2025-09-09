"Crveni karton Bulatovića je promijenio tok meča" rekao je crnogorski selektor na konferenciji za medije.

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Novo razočaravajuće izdanje Crne Gore pod komandom Roberta Prosinečkog – “sokoli” su u Zagrebu preslišani od Hrvatske 4:0, mada je domaćinu bio olakšan put do trijumfa imajući u vidu da je naša selekcija u finišu prvog poluvremena prestrogo ostala sa igračem manje.

"Crveni karton Bulatovića je promijenio tok meča" rekao je crnogorski selektor na konferenciji za medije.

"Vrlo teško je poslije toga bilo napraviti nešto, a Hrvatska je igrala dobro, pas igrom dolazila do golova, imala još šansi. Potpuno zasluženo je pobijedila. Ne kažem da bi se nešto promijenilo da smo ostali 11 na 11, ali do prvog gola Hrvatske smo dobro izgledali. Jesmo se branili, ali protivnik nije imao velikih šansi iako je dolazio do šesnaesterca. Poslije crvenog kartona bilo je veoma teško igrati protiv ekipe kakva je Hrvatska" rekao je Prosinečki.

Iako je bila rezultatkog imperativa, a meč bio riješen već na startu drugog poluvremena, Prosinečki nije ubacio talentovanog Vasilija Adžića.

"Teško je ubaciti mladog igrača kad ostanete sa desetoricom. Ali ne brinite, dobiće šansu. Imaće vremena da igra, bio ja ovdje ili ne. Ovo nije bila utakmica za njega" kazao je Robi.

,,Bio ja ovdje ili ne“ da li je to nagovještaj oproštaja Prosinečkog od crnogorske reprezentacije?

"Vraćam se sjutra s ekipom za Crnu Goru, razgovaraću s rukovodstvom Saveza, prije svega s Dejanom Savićevićem. Pa ćemo vidjeti što dalje" prokomentarisao je Prosinečki.

Hrvatski stručnjak je upisao 10. poraz u 16 utakmica na klupi Crne Gore.