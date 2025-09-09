Crna Gora će do kraja ove godine odigrati još tri zvanična i jedan prijateljski meč. Suparnici su Farska Ostrva, Gibraltar, Hrvatska i Lihtenštajn.

Porazima od Češke u Podgorici i Hrvatske u Zagrebu, crnogorska fudbalska reprezentacija izgubila je skoro sve šanse da se plasira na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Jedan od onih koji je od formiranja reprezentacije tu, ko je uvijek davao maksimum i želio da Crnu Goru odvede na veliko takmičenje je Stevan Jovetić.

Nakon poraza na Maksimiru, najbolji strijelac u istoriji našeg nacionalnog tima je u izjavi za Javni servis ostavio dilemu da li će nastaviti reprezentativnu karijeru.

Na pitanje Nebojše Šofranca da li će iduće jeseni, tokom Lige nacije, biti u selekciji zajedno sa Stefanom Savićem kao predvodnici novog talasa mladih igrača, Joveta je nakratko zastao i poslije par sekundi izustio:

“Vidjećemo. Ne znam ni sam”, rekao je naš proslavljeni fudbaler, koji je večerašnju utakmicu završio prije vremena zbog povrede.

