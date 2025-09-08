Od starta se Hrvatska nametnula i natjerala Crnu Goru da se grčevito brani.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prvi duel fudbalera Hrvatske i Crne Gore u istoriji prošao je u nadmoćnom izdanju desete reprezentacije na Fifinoj rang listi.

Razlika u kvalitetu bila je evidentna od prvog zvižduka njemačkog sudije Feliksa Cvajera, a krajnjih 4:0 čak i ne oslikava koliko je Hrvatska zapravo bila dominantna protiv “hrabrih sokola”.

Od starta se Hrvatska nametnula i natjerala Crnu Goru da se grčevito brani.

Sve je to naša defanziva dobro radila, čak i nakon rane povrede Vujačića, a onda je olako primljeni gol u 34. minutu bio početak kraja.

Jakić se rutinski oslobodio Jovetića i Camaja, a onda udarcem sa ivice kaznenog prostora matirao Petkovića.