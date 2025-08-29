Ovo je spisak Engleske za mečeve u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.
Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel saopštio je danas imena fudbalera na koje računa za mečeve protiv Andore (6. septembar) i Srbije (9. septembar), a malo je reći da je iznenadio tamošnju javnost. Tuhel je precrtao zvijezdu svog tima Trenta Aleksander-Arnolda, novog igrača Real Madrida, koji nije igrao najbolje na startu ove sezone.
U timu nema ni njegovog saigrača Džuda Belingema, kao ni povrijeđenog Kola Palmera, najboljeg igrača Čelsija, a vratio je Markusa Rašforda koji je ovog ljeta pozajmljen u Barselonu nakon ne tako sjajnog perioda u Aston vili i Mančester junajtedu.
Prve pozive dobili su igrači poput Džeda Spensa (Totenhem) i Elijota Andersona (Notingem forest), a ovo je cio spisak:
- Golmani: Din Henderson, Pikford, Traford
- Odbrana: Burn, Geji, Džejms, Konsa, Luis-Skeli, Livramento, Spens, Stouns
- Vezni red: Anderson, Gibs-Vajt, Dž. Henderson, Rajs, Rodžers, Vorton
- Napad: Bouen, Eze, Gordon, Kejn, Madueke, Rašford, Votkins.