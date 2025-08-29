Ovo je spisak Engleske za mečeve u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel saopštio je danas imena fudbalera na koje računa za mečeve protiv Andore (6. septembar) i Srbije (9. septembar), a malo je reći da je iznenadio tamošnju javnost. Tuhel je precrtao zvijezdu svog tima Trenta Aleksander-Arnolda, novog igrača Real Madrida, koji nije igrao najbolje na startu ove sezone.

U timu nema ni njegovog saigrača Džuda Belingema, kao ni povrijeđenog Kola Palmera, najboljeg igrača Čelsija, a vratio je Markusa Rašforda koji je ovog ljeta pozajmljen u Barselonu nakon ne tako sjajnog perioda u Aston vili i Mančester junajtedu.

Prve pozive dobili su igrači poput Džeda Spensa (Totenhem) i Elijota Andersona (Notingem forest), a ovo je cio spisak: