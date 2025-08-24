Srpski klubovi visoko plasirani na "vječnoj listi" Lige Evrope, nekadašnjeg Kupa UEFA
Holandski, srpski i grčki klubovi pisali su istoriju Lige Evrope, nekadašnjeg Kupa UEFA. Na Top 10 listi timova sa najviše mečeva u drugom po snazi evro-takmičenju, Partizan je na visokom četvrtom mjestu po broju odigranih sezona, dok je Zvezda osma.
Crno-bijeli dijele četvrtu poziciju sa velikanima kao što su PSV Ajndhoven i Olimpijakos, dok je Crvena zvezda na istom broju sezona kao i Inter. Pogledajte Top 10 listu koju je objavio specijalizovani nalog za fudbalsku statistiku "Football Meets Data", na kojoj se vidi da je Partizan proveo čak 25 sezona u Ligi Evrope/Kupu UEFA, a Crvena zvezda sezonu manje, 24.
- Ajaks - 30 sezona
- Sporting - 29
- PAOK - 29
- Partizan - 25
- PSV Ajndhoven - 25
- Olimpijakos - 25
- Inter - 24
- Crvena zvezda - 24
- Rapid Beč - 24
- Fejenord - 23
Partizan je posljednji put igrao grupnu fazu Ligu Evrope u jesen 2019, pod vođstvom Sava Miloševića, a od tada nije uspijevao da se kvalifikuje 2020, kada je ispao protiv Šarlroa, 2022. ga je eliminisao AEK iz Larnake, prošle godine Lugano, a ove ponovo AEK Larnaka.
Crvena zvezda je posljednji put igrala Ligu Evrope u jesen 2023, dok je u dvije sezone prije toga ulazila u nokaut fazu i u njoj bila eliminisana u dvomečima protiv Milana i Glazgov Rendžersa. Ove sezone ima garantovano mjesto u tom takmičenju, u kojem će igrati ako u utorak ispadne iz plej-ofa za Ligu šampiona protiv Pafosa (prvi meč 1:2).Izvor: Twitter/fmeetsdata
Kao učesnik finala Kupa UEFA 1979, Crvena zvezda je u Top 10 timova u broju odigranih utakmica u Kupu UEFA/Ligi Evrope.