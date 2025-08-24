Srpski klubovi visoko plasirani na "vječnoj listi" Lige Evrope, nekadašnjeg Kupa UEFA

Holandski, srpski i grčki klubovi pisali su istoriju Lige Evrope, nekadašnjeg Kupa UEFA. Na Top 10 listi timova sa najviše mečeva u drugom po snazi evro-takmičenju, Partizan je na visokom četvrtom mjestu po broju odigranih sezona, dok je Zvezda osma.

Crno-bijeli dijele četvrtu poziciju sa velikanima kao što su PSV Ajndhoven i Olimpijakos, dok je Crvena zvezda na istom broju sezona kao i Inter. Pogledajte Top 10 listu koju je objavio specijalizovani nalog za fudbalsku statistiku "Football Meets Data", na kojoj se vidi da je Partizan proveo čak 25 sezona u Ligi Evrope/Kupu UEFA, a Crvena zvezda sezonu manje, 24.

Ajaks - 30 sezona Sporting - 29 PAOK - 29 Partizan - 25 PSV Ajndhoven - 25 Olimpijakos - 25 Inter - 24 Crvena zvezda - 24 Rapid Beč - 24 Fejenord - 23

Partizan je posljednji put igrao grupnu fazu Ligu Evrope u jesen 2019, pod vođstvom Sava Miloševića, a od tada nije uspijevao da se kvalifikuje 2020, kada je ispao protiv Šarlroa, 2022. ga je eliminisao AEK iz Larnake, prošle godine Lugano, a ove ponovo AEK Larnaka.

Crvena zvezda je posljednji put igrala Ligu Evrope u jesen 2023, dok je u dvije sezone prije toga ulazila u nokaut fazu i u njoj bila eliminisana u dvomečima protiv Milana i Glazgov Rendžersa. Ove sezone ima garantovano mjesto u tom takmičenju, u kojem će igrati ako u utorak ispadne iz plej-ofa za Ligu šampiona protiv Pafosa (prvi meč 1:2).

Kao učesnik finala Kupa UEFA 1979, Crvena zvezda je u Top 10 timova u broju odigranih utakmica u Kupu UEFA/Ligi Evrope.