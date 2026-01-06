logo
Duško odveo ćerke u selo gdje prije nije imao ni za hleb: Nekad spavao kod komšija, a sad izgradio vilu

Autor Jelena Sitarica
Duško Tošić vratio se u svoje rodno selo sa ćerkama, a na njegovom profilu osvanuo je detalj sa proslave rođendana sestričine

Duško odveo ćerke u rodno selo Izvor: Instagram / duskotosic

Atina i Nika Tošić novogodišnje praznike provele su u Dubaiju sa svojim ocem, odakle su se redovno oglašavale na mrežama.

U tome je prednjačila Atina koja je odnedavno uplovila u influenserke vode.

Međutim, Duško se sada sa ćerkama vratio u Srbiju kako bi ovdje proslavili Badnji dan i Božić, ali i kako bi prisustvovali proslavi rođendana njegove sestričine.

Bivši fudbaler je objavio na svom profilu detalj sa proslave.

Atina i Nika nisu krile dobro raspoloženje, ne skidajući osmijehe sa lica, a djevojčicama prija boravak u Duškovom rodnom selu. 

Inače, Duško je imao teško djetinjstvo, te u jednom trenutku porodica jedva da je imala i za hleb o čemu su njegove komšije svojevremeno govorile.  

- Duško je zaista imao teško djetinjstvo. Njegovi roditelji su bili siromašni, ali su pošteni i dobri ljudi. Pošto je želio da trenira fudbal, otac ga je posle osnovne škole odveo u Zrenjanin i dao ga u dom da bi se školovao i ujedno igrao fudbal. Odlazak iz malog sela u grad za Duška je bilo ostvarenje sna. Znam da je roditeljima ljubio ruke kad god bi došao kući jer su mu ispunili želju i poslali ga u taj internat. Nije mario za to što je u njemu boravio s napuštenom djecom jer je imao jasan cilj. Pa šta bi bilo od njega da je ostao u Orlovatu? Ništa! - pričao je ranije jedan mještanin sela.

Tošić je umio da se iskrade iz kuće i da po cijelu noć gleda fudbal kod komšije jer njegovi nisu imali televizor.

- Sjećam se kako je Duško molio komšiju da kod njega gleda utakmice jer njegovi roditelji nisu imali televizor. Sjedio bi na krevetu, a lopta bi mu bila ispod noge. Dešavalo bi se i da zaspi uz televizor i da ga otac u pola noći u naručju odnese kući. Duško vam je klasičan primjer kako se iz blata može doći do vrha!

Inače, na mjestu stare, trošne kuće, Duško je izgradio velelepnu nekretninu za svoju majku. 

