Golman Fabio, koji čuva mrežu Fluminensea, postao je profesionalac sa najviše zvaničnih mečeva u karijeri i utisak je da bi samo Kristijano Ronaldo mogao da ga stigne.

Izvor: Antonio Lacerda/EFE

Fudbalski klub Fluminense iz Brazila pohvalio se rekorderom koji je ostvario njihov golman, iako on nije u potpunosti potvrđen. Po tvrdnjama ovog tima, iskusni golman Fabio Deivson (44) ima najviše odigranih mečeva u istoriji fudbala! Navodno, on je srušio rekord legendarnog engleskog čuvara mreže Pitera Šiltona, ali postoje i izvori koji demantuju te navode.

Brazilac koji nikada nije nastupao u evropskom fudbalu za mjesec i po dana će proslaviti 45. rođendan, ali ga to ne sprečava da i dalje nastupa na vrhunskom nivou. On je i ove sezone prvi izvor u slavnom brazilskog klubu, pa je tokom 2025. godine branio na gotovo svim mečevima u čak pet takmičenja - brazilskom šampionu, prvenstvu Karioka, Kupu Brazila, Kopa Sudamerikani i Svetskom prvenstvu za klubove.

Samo tokom ove godine Fabio je nastupio na 48 mečeva za Fluminense, što pokazuje da nije tu samo zbog godina i obaranja rekorda, već da u klubu stvarno najozbiljnije računaju na njegove usluge. Fabio Deivson je u januaru 2022. godine stigao u Fluminense i od tada je upisao čak 235 nastupa za klub, nakon što je prethodno čak 16 godina čuvao gol Kruzeira.

Fabio je prije toga branio za Uniao Bandeirante, Vasko de Gamu i mlađe kategorije reprezentacije Brazila, ali postoje određene nedoumice oko broja mečeva na kojima je nastupio. Posebno kada je riječ o godinama koje je proveo u Vasku, jer se tu brojka menja za čak tridesetak mečeva, u zavisnosti od izvora.

Na svom zvaničnom sajtu Fluminense navodi da je Fabio branio za Kruzeiro (976 mečeva), Fluminense (235 mečeva), Vasko de Gamu (150 mečeva) i Uniao Bandeirante (30 mečeva). Kada se sve sabere, dolazimo do brojke od 1.391 mečeva i to je dovoljno da se obori rekord legendarnog Šiltona.

Koji fudbaleri imaju najviše mečeva u karijeri?

Brazilci tvrde da Fabio Deivson ima mečeva u karijeri, iza njega je već pomenuti Piter Šilton, a zatim slijede poznata i manje poznata imena. Na trećem mjestu liste je Kristijano Ronaldo 1.287 odigranih utakmica, dok golman Pol Bastok koji je branio za niželigaše u Engleskoj ima najmanje 1.284 odigrana meča. Peto mjesto zauzima još jedan brazilski golman - legendarni izvođač slobodnih udaraca Rožerio Ceni. On je u karijeri branio na 1.226 utakmica, od čega su čak 1.197 za Sao Paulo!

Nekadašnji reprezentativac Jamajke Beri Hajls završio je karijeru sa 1.180 mečeva, bivši Škotski reprezentativac Tomi Hačinson odigrao je preko 1.178 mečeva, a Đanluiđi Bufon je u karijeri branio na 1.155 utakmica. Na devetom mjestu liste je i dalje aktivni Lionel Mesi koji ima 1.154 odigrane utakmice, a Top 10 se završava imenom nekadašnjeg japanskog fudbalera Jasuhita Enda koji je odigrao 1.141 meč. U teoriji, do mjesta među deset najboljih mogao bi da stigne i hrvatski fudbaler Luka Modrić. Novi igrač italijanskog Milana morao bi da odigra još 22 utakmice prije nego što završi karijeru.

Na ovom spisku nema nekadašnjeg čehoslovačkog fudbalera Františeka Planičke, za kojeg pojedini izvori tvrde da je odigrao gotovo 1.200 mečeva u fudbalskoj karijeri. Takođe, pitanje je da li su nastupi u nižim ligama engleskog fudbala relevantni, jer oni nisu upisani u dresu nekog profesionalnog kluba.