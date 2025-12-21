Poziv da putuje u Rusiju stigao je od izaslanika Kremlja Dmitrijeva, koji je za posrednika koristio saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana.

Ruski lider Vladimir Putin je, koristeći svoje veze sa prestolonasljednikom Saudijske Arabije, praktično izabrao Stiva Vitkofa kao svog preferiranog sagovornika iz Trampove administracije, objavio je Volstrit džornal (WSJ).

Prema izvorima lista, Putin je bio posebno zainteresovan da se sastane sa Vitkofom. Poziv da putuje u Rusiju stigao je od izaslanika Kremlja Kirila Dmitrijeva, koji je za posrednika koristio saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Autor teksta napominje da je prestolonasljednik već dugo blizak prijatelj Dmitrijeva.

Zamjenica portparola Bijele kuće Ana Keli, komentarišući za novine, naglasila je da je odluka o imenovanju Vitkofa donijeta isključivo od predsjednika SAD Donalda Trampa. Dodala je da je "sugestija da su strane zemlje uticale na ovu odluku apsurdna."

WSJ takođe izvještava da je, prema izvorima, tokom Vitkofovog boravka u Saudijskoj Arabiji, prestolonasljednik Mohamed ponudio da preporuči posebnog izaslanika Trampa ruskoj strani. Ističe se da Saudijska Arabija već godinama nudi SAD pomoć u posredovanju za postizanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine.

Prema izvorima, Moskva je imala jedan uslov za sastanak sa američkim predstavnikom: Stiv Vitkof morao je doći sam, bez CIA agenata, diplomata ili čak prevodioca.

Prema objavi, Putin je proučavao Trampov unutrašnji krug, uključujući američkog izaslanika za Ukrajinu i Rusiju, Kita Keloga. Međutim, izvještaji ruske obavještajne službe ukazivali su da Kelogova ćerka vodi humanitarnu organizaciju u Ukrajini, što je u Moskvi protumačeno kao upozorenje da bi Kelog mogao biti neprijateljski nastrojen prema zahtjevima Rusije.

WSJ opisuje da je tokom prvog sastanka Vitkof sa Putinom neprekidno pravio bilješke dok je slušao kako Kremljski lider drži predavanje o „hiljadugodišnjoj istoriji Rusije“. Istovremeno, Putin je procjenjivao da li je čovjek preko stola zaista otvoren za rusku poziciju.

Novine takođe ističu da je Vitkof već šest puta putovao u Moskvu, dok nikada nije posjetio Ukrajinu. Prema predstavniku Bijele kuće, Vitkof leti u Rusiju svojim privatnim avionom i sam plaća sve troškove. Na nekim putovanjima u inostranstvo vodi i svoju partnerku, Lauren Olaya, bivšu profesionalnu golf igračicu i televizijsku voditeljku.

Novinari napominju da su viši američki zvaničnici koji su ranije putovali u Rusiju dobijali instrukcije poznate kao „Moskva pravila“, koje opisuju brojne metode koje ruski agenti koriste za nadzor, kompromitovanje, namamljivanje ili regrutovanje američkih posjetilaca.

List sugeriše da se uspon Vitkofa kao ključnog sagovornika Kremlja može djelimično vidjeti kao rezultat Putinovih napora da marginalizuje tradicionalne američke diplomate i umjesto njih angažuje uticajne biznismene. Ovaj pristup, prema publikaciji, olakšan je Trampovim poznatim skepticizmom prema ustaljenim institucijama i savezništvima, kao i njegovom težnjom da posebno cijeni ličnu lojalnost dugogodišnjih saradnika, poput Vitkofa.

Zaključak WSJ je da i dalje nije jasno kako Putin konačno vidi ovaj kanal između biznismena i diplomate – da li odražava istinsku želju da se okonča rat, ili je, nasuprot tome, pokušaj Kremlja da iskoristi Trampov transakcioni pristup i namami ga u zamku.