Ovo su 3 najbolja porodična filma: Bindžujte ih i uživajte u prazničnoj atmosferi sa najmilijima

Uz ova tri filma, cijela porodica će uživati tokom prazničnih dana.

Izvor: Youtube/Netflix/Sony Pictures Entertainment/Printscreen

Praznici su idealno vrijeme za okupljanje porodice i zajedničke trenutke pred TV-om, kada svi traže lagan, topao i zabavan sadržaj. Netfliks i ove godine nudi brojne porodične filmove koji spajaju humor, emocije i lijepe poruke, a mi izdvajamo tri naslova koja su kao stvorena za opušteno novogodišnje veče u krugu najbližih.

"The Mitchells vs. the Machines"

THE MITCHELLS VS. THE MACHINES Izvor: YouTube

Radnja: Ovaj animirani film prati neobičnu, ali toplu porodicu Mičel koja se upušta u avanturu života dok pokušava da spasi čovječanstvo od pobune vještačke inteligencije. U centru priče je odnos roditelja i djece, ispričan kroz humor i emocije bliske svim generacijama. Film obiluje duhovitim scenama, ali i važnim porukama o porodici i razumijevanju. Vizuelno je izuzetno dinamičan i moderan. Idealan je za zajedničko gledanje tokom praznika.

"Paddington"

PADDINGTON IN PERU Izvor: YouTube

Radnja: Priča o simpatičnom medvjedu koji iz Perua stiže u London brzo osvaja publiku svih uzrasta. Padington pokušava da se uklopi u novu sredinu, a njegova dobrota i naivnost dovode do niza komičnih situacija. Film odiše toplinom i pozitivnom energijom, uz jasne poruke o prihvatanju i prijateljstvu. Humor je nenametljiv i prilagođen cijeloj porodici. Savršen je izbor za opuštenu prazničnu atmosferu.

"Matilda the Musical"

Roald Dahl’s Matilda the Musical Izvor: YouTube

Radnja: Ova filmska adaptacija popularnog mjuzikla donosi priču o izuzetno inteligentnoj djevojčici koja se suprotstavlja nepravdi uz pomoć hrabrosti i mašte. Film je ispunjen muzikom, energičnim plesnim scenama i vedrim humorom. Iako govori o ozbiljnim temama, priča je ispričana razigrano i optimistično.

Posebno se dopada mlađoj publici, ali i odraslima koji vole bajkovite priče. Odličan je izbor za porodično okupljanje uz praznični duh.