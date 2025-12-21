Državljanin Srbije uhapšen je kod Bolonje zbog ilegalnog uzgoja i prodaje oko 200 štenaca rase maltipu.

Izvor: Profimedia

Državljanin Srbije uhapšen je u okolini Bolonje zbog ilegalnog uzgajanja i prodaje čak 200 štenaca rase maltipu, mješanaca maltezera i pudlice, koje je prodavao po cijeni od 800 eura po štenetu!

Kako prenosi Korijere di Bolonja, Srbin je nekoliko godina švercovao keruše, od kojih su neke bile skotne, donosio ih u Italiju i prodavao njihove štence bez potrebnih zdravstvenhih sertifikata.

"Istraga je razotkrila ovog "uzgajivača amatera" i zaplijenila mu sedam štenaca rase malitpu koje je uzgajao u stanu Kalasečio di Reno. On se tereti za ilegalnu preprodaju životinja", navode mediji.

Srbin je, kako se sumnja, u matičnoj zemlji pario i donosio trudne ženke, te su se štenci rađali u stanu. On je, pokazala je istraga, u početku pokušavao da se legalno bavi poslom, te je neke od ljubimaca registrovao na imena svojih rođaka.

"Italijanski propisi o uzgoju i prodaji životinja su jako strogi i on očito nije mogao da ih se pridržava. Istraga je utvrdila da je on lažno prijavljivao neke od životinja da su rođene u Italiji, ali, nije imao neophodne papire za njih", prenose.

Prema rekonstrukciji karabinjera, sa načinom rada koji je prilično uobičajen u ilegalnoj onlajn trgovini životinja, kako je priznao maršal Roberto Rosika , navodni počinilac je počeo da prodaje prve štence na poznatom onlajn sajtu za kupovinu i prodaju prije dvije ili tri godine.

"Kada je shvatio kakva je potražnja postepeno je povećavao svoj broj, dostigavši dva legla godišnje po majci i ukupno najmanje 200 mješanaca prodatih za oko 800 eura po komadu", naveo je Rosika ispred italijanske policije.

Prema italijanskim zakonima, objašnjavaju, zabranjena je prodaja mladunaca mlađih od 60 dana, dok oni koji dolaze iz inostranstva moraju biti stari tri mjeseca i 21 dan i biti vakcinisani protiv bjesnila i posjedovati pasoš.

"Prilikom onlajn prodaje mladunci moraju imati veterinarski sertifikat. Štenci koji su nađeni kod Srbina prebačeni su u nadležnu instituciju u kojoj će dobiti potrebnu njegu, a potom i porodice koje će ih bezgranično voljeti", prenijela je Korijere di Bolonja.