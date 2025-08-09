Mnogo problema u Budućnosti pred okršaj sa Nikšićanima

Izvor: FK Budućnost

Budućnost protiv Sutjeske - već u 2. kolu MeridianBet Prve fudbalske lige i samo desetak dana nakon što su dva najveća crnogorska kluba eliminisana sa evropske scene, pišu Vijesti.

Pred sjutrašnji okršaj pod Goricom (20 sati) bolji je momentum Nikšićana, ali i jedni i drugi su na pravi način otvorili 1. CFL.

Budućnost je u Beranama nakon preokreta i velikih problema savladala Jezero 2:1, dok je Sutjeska kraj Bistrice bila ubjedljiva protiv Mornara - 3:0.

Trener Podgoričana Nenad Lalatović neće biti akter derbija zbog crvenog kartona, ali očekuje pravi spektakl. Isključen je na premijeri...

"Ne mogu da vjerujem da neću moći da vodim utakmicu. Prestrogo sam isključen, zaslužio sam možda žuti karton, nisam nikog psovao...", rekao je Lalatović i osvrnuo se na derbi:

"Igramo protiv sjajnog tima, organizovan je to tim. U ovom trenutku je Sutjeska u usponu u odnosu na nas. Zbog čega je tako, neću pričati puno. Mislim da su u ovom trenutku organizovaniji, imaju ono što su željeli, pojačali su tim u odnosu na prošlu sezonu. Špic, polušpic, krila - igrači su koji jednim potezom mogu da riješe utakmicu. Tu su i dva stabilna vezna igrača, poznajem i Kopitovića kojeg sam trenirao u Čukaričkom", istakao je Lalatović.

Neće biti ni navijača Budućnosti na sjevernoj tribini zbog kazne iz prošle sezone.

"Nema "varvara" i to je hendikep. Šanse su 50:50 i nema veze što smo domaćini, Sutjeska dolazi u boljoj atmosferi. Vidi se kod naših igrača nezadovoljstvo, ali će nestati u nedjelju u 20 sati. Nadam se da će biti pun stadion. Trebaju nam navijači, bez njih ne možemo da pobijedimo", kazao je Lalatović.

A kakav je status Ognjena Gaševića, reprezentativnog lijevog beka. Navodno je prodat u CSKA iz Sofije, gdje je nešto ranije pošao i desni bek Dragan Grivić.

"Ne znam šta se dešava i ne znam da li se računa na njega. Ne znam ni gdje je ni šta je. Dan pred derbi to ne znam. Prvo su mi rekli da ostaje, a onda da je otišao, juče i prekjuče nije bio na treningu.

Izgleda da je prodat za 150 hiljada eura.

"Presedan je da se A reprezentativac proda za 150 hiljad. Tragedija je za Budućnost da proda igrača za toliko novca. Čestitam gazdi bugarskog CSKA, poznajem ga - uzeo je dva najbolja beka u crnogorskoj ligi za 270 hiljada eura. Svaka mu čast", jasan je Lalatović.

Budućnost je posljednjeg dana prelaznog roka dovela Zorana Petrovića i Momčila Raspopovića, a stiže i napadač iz Tunisa Sadok Kadida, prenose Vijesti.

"Njega smo doveli gledajući snimke. Treba da odradi medicinske preglede i da potpiše ugovor. Na osnovu onoga što smo vidjeli ima kvalitet za Budućnost, ali još ga nisam pogledao uživo", zaključio je Lalatović.