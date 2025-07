Tim Milije Savovića je fenomenalno počeo meč. Balša Tošković je izborio penal, a onda ga majstorski realizovao za 0:1 u 11. minutu, čime je anulirao prednost Izraelaca iz Nikšića.

Izvor: FK Sutjeska

Djelovalo je kao najljepši san - Sutjeska je u Ploještiju vodila 2:0, stigla je i vijest da je Riga u Gruziji dala gol u 96. minutu za 3:3 protiv Dila Gorija, u mislima navijača je vjerovatno već bio dvomeč sa letonskim timom, ali je Beitar "prenuo" Nikšićane, do kraja pet puta tresao mrežu i izborio plasman u 3. kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Kada je bivši reprezentativac Boris Kopitović u 27. minutu u mrežu ubacio loptu koja se odbila od stative, činilo se da Nikšićani mogu do čuda, ali je već do poluvremena bilo jasno da je to gotovo nemoguća misija.

Vladan Giljen je u 37. minutu odbranio zicer Omeru Aciliju, ali nije mogao ništa u 42. kada je isti igrač sa pet metara pogodio mrežu nemoćnog kapitena Sutjeske. U petom minutu sudijske nadoknade dvomeč je praktično riješen, kada je Jarden Šua izjednačio na 2:2.

Razlika u kvalitetu je bila očigledna, Nikšićani su polako gubili i ritam, a već u 51. minutu je Dor Miša pogodio za preokret.

Sutjeska se više ništa nije pitala na terenu, a Džonbosko Kalu i Timoti Muzi su samo zapečatili sudbinu crnogorskog predstavnika za konačnih 5:2, tj. 7:3 u dvomeču.