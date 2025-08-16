Sjutrašnji duel u Tivtu počeće u 20 sati.

Podgoričani su tekući šampionat otvorili pobjedom nad Jezerom, a onda je u derbiju branioca titule savladala Sutjeska.

Pred “plavima” je u nedjelju gostovanje Arsenalu.

“Očekuje nas teška utakmica na neugodnom gostovanju, pogotovo nakon poraza od Sutjeske gdje smo bukvalno sami sebi dali pogodak“, rekao je Lalatović i dodao:

“Tokom nedjelje smo radili u dobroj atmosferi. Tek je početak sezone, sve je dostižno, igraćemo četiri kruga i suguran sam da se do narednog ljeta neće znati ko će biti prvak Crne Gore. Mi ne odustajemo od titule, mi to sanjamo. Sanjam da sa mojom Budućnošću da osvojim prvu titulu kao trener“.

Situacija u ekipi je daleko od idealne…

“Pred meč u Titvu me brine brine što ne mogu da računam na Ivana Bulatovića, Igora Ivanović, a još ne znam šta se dešava u vezi Gaša (Gašević). Neko kaže da se vraća, neko da ostaje, neko da ide, neko da je tu, neko da nije tu. Ja ne znam gdje je on“, rekao je Lalatović.

Naglasio je i da će ključ biti da se eliminišu greške koje su obilježile prethodne mečeve.

„Neke greške moramo svesti na minimum kako bismo mogli da pobjeđujemo. Da se vratim kako smo primili prvi gol od Noe u kvalifikacijama za Ligu šampiona ovdje u Podgorici, gdje je pet naših igrača bilo oko jednog protivničkog, na kraju strijelca gola. Isto tako smo i u prvom meču primili kiks gol, pa protiv Milsamija iz našeg posjeda. Nas niko nije nadigrao ove sezone osim Jezera u prvom poluvremenu jer su bili svježiji i odmorniji, a još je poznato da nam ne leže kao protivnik.“

Trener Budućnosti bio je otvoren i u analizi dosadašnjih rezultata.

„Biću iskren, slavili smo u Beranama na sreću, ali isto tako protiv Sutjeske nismo zaslužili da izgubimo. To nam je Bog vratio za trijumf nad Jezerom. Sada protiv Arsenala moramo da se vratimo na pobjedničku stazu, a da bismo uspjeli moramo biti koncentrisani svih 90 minuta i da damo sve od sebe. Ako budemo uspjeli da ispunimo defanzivne zadatke krenuće i u napadu i nadam se da ćemo se vratiti sa tri boda u Podgoricu“, zaključio je Lalatović.

Utakmicu Arsenal – Budućnost sudiće Savo Vujović iz Cetinja, a pomagaće mu Nikola Radulović (Podgorica) i Vladislav Radenović (Herceg Novi). Četvrti arbitar je Mladen Knežević (Berane), dok su delegat Stanko Novaković i kontrolor suđenja Miloš Novović, obojica iz Podgorice.

