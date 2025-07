Riječi, zapravo vapaj trenera Budućnosti Nenada Lalatovića odjeknuo je uoči prvog meča 2. kola kvalifikacije za Ligu konferencija protiv Milsamija - utakmice koja bi crnogorskom šampionu mogla da otvori vrata dugačkog evropskog ljeta, a možda i jeseni...

Izvor: FK Budućnost

Da sam znao da će biti ovako, vjerovatno ne bih ni dolazio!

Riječi, zapravo vapaj trenera Budućnosti Nenada Lalatovića odjeknuo je uoči prvog meča 2. kola kvalifikacije za Ligu konferencija protiv Milsamija - utakmice koja bi crnogorskom šampionu mogla da otvori vrata dugačkog evropskog ljeta, a možda i jeseni...

Ipak, za one koji znaju kako "posluje" podgorički klub u posljednjih nekoliko mjeseci, šta se sve izdešavalo, ništa nije iznenađenje - pa ni ovakve riječi trenera dan pred tako važnu evropsku utakmicu.

Lalatović, naime, nema sa kim da razgovara od čelnika kluba. Predsjednik Boško Kovačević je podnio ostavku, uprava, izgleda, postoji samo na papiru. Po ko zna koji put, vjerovatno ne i posljednji, pa tako u nedogled...

Šta to Lalatovića tišti, samo tri sedmice otkada je došao?

"Imamo slabiji tim nego što smo imali, a želimo da igramo Evropu, da ostanemo duže, da napadnemo grupnu fazu? Očekivao sam da ćemo do ove utakmice dovesti dva-tri igrača, ali situacija u klubu je takva kakva jeste".

Budućnost je ostala bez Dragana Grivića, koji je otišao u bugarski CSKA 1948, nema ni suspendovanog Ivana Bulatovića, a što je još - nema ni njihovih alternativa.

Ono što je poražavajuće - nema ko da dovede zamjene.

"Očigledno da je u fudbalu sve normalno. Ostali smo bez desnog beka, a jedini je bio pravi desni bek u timu. Kad su me pitali nisam bio za to da ide, jer nam je bio neophodan, zato što je moja filozofija za ovu utakmicu bila da igramo u jednoj formaciji, ali njegovim odlaskom ne mogu da igram tako, jer nemamo alternativu, nemamo drugog klasičnog desnog beka. Pozvao me i pitao mogu li da idem, rekao sam neka ide, zaslužio je to, ima 29 godina i treba mu iskorak u karijeri. Uprava je rekla da ja odlučim, i rekao sam mu da onda ide, a više bih volio da je otišao poslije ovog dvomeča”, istakao je Lalatović.

Nastavio je u jednom dahu:

"Kada sam dolazio dogovorio sam se za pet minuta i prihvatio prve uslove koji su mi ponuđeni, jer volim Crnu Goru i navijači su me željeli. Da sam znao da je ovakva situacija vjerovatno ne bih došao".

Trener Budućnosti, uprkos svemu, vjeruje u momke.

"I dalje mislim da je timski duh na nivou, iako primjećujem da su momci malo nervozni. Juče sam razgovarao sa predsjednikom, biće tu dok se ne izabere novi i zaista se nadam da će se uprava postaviti onako kako treba i da ću imati s kim da popričam. Otvara nam se put da možemo da uradimo nešto veliko, ali klub poput Budućnosti ne smije sebi da dozvoli da nema desnog beka i napadača pred ovakve mečeve”.

Ni Lalatovićev prag tolerancije nije beskonačan.

“Biću tolerantan dok se ne postavi nova uprava, jer ne znam od koga trenutno mogu da dobijem odgovore. Za sada smo tu samo igrači, navijači i mi kao stručni štab - funkcionišemo kao porodica. I, mora da bude tako, jer igramo i borimo se za naše porodice. Atmosfera je u tom smislu dobra, jer znam da igrači žele i mogu do dobrog rezultata. Nephodno je da se svi ujedinimo”.

Igrači, stručni štab, navijači - ponekad sasvim dovoljno, ali ne na dugi rok.

Često je Budućnost u prošlosti bila bez uprava, često se dešavalo da se "ne okreće niko", ali baš u takvim momentima igrači su znali da prevaziđu sebe.

Mogu li i sada?

“Došao sam, daću sve od sebe da ispunim ono što sam obećao. Već sam istakao, sanjam da osvojim titulu i da Budućnost igra grupnu fazu evropskog takmičenja, a i put za tako nešto nam se otvara. Biću hrabar jer momci u meni moraju da vide takvog vođu i lidera”.

U Milsamiju će sigurno biti zadovoljni ako pročitaju ovo i saznaju kakvo je stanje u najvećem crnogorskom klubu, ali još uvijek - pitaju se igrači Budućnosti.

“Milsami je sjajan tim. Fizički su moćni i jaki. Imaju osam tamnoputih igrača u startnoj postavi, a svi mnogo trče i veoma su brzi. Bekovi igraju visoko, krila ulaze unutra i tako pokušavaju da ostvare višak u odnosu na protivnika. Ali, osjećam da imamo šanse, situacija nije laka, ali vjerujem u prolaz”, dodao je Lalatović.

Pitaju se i - navijači, koji se valjda ovoga puta neće tući između sebe već će biti prava podrška Budućnosti.

“Domaći teren je bez sumnje naša prednost. Već 12 godina radim kao trener i nikada i nigdje nisam dočekan kao u Podgorici. Imamo karakter, ni kvalitet nije sporan, a znam da će naši fenomenalni navijači biti uz nas. Na crnogorsko hrabro srce proći ćemo dalje”.

Klasičnog napadača igraće - Petar Grbić.

“Ušao je protiv Noe i odigrao meč kao u najboljim danima, kao kad smo bili zajedno u Radničkom iz Niša i završili kao vicešampioni, razdvojili Crvenu zvezdu i Partizan. Grbić će početi utakmicu jer i nemamo drugo rješenje. Tu je i Ivan Bojović koji se vratio nakon povrede i može da konkuriše”, zaključio je Lalatović.

Prvi meč Budućnost - Milsami igra se sjutra pod Goricom u 21 sat. Revanš je sedam dana kasnije u Orheji.