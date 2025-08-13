Iako su rezultati vrlo problematični i Spartak je u evidentnoj krizi, navodno je ponašanje Dejana Stankovića glavni razlog zašto mediji i javnost traže otkaz.

Srpski trener Dejan Stanković na korak je od otkaza u Spartaku iz Moskve i najvjerovatnije neće na klupi ovog kluba dočekati derbi sa Zenitom, zakazan za subotu. Spartak je sada već u ozbiljnoj krizi rezultata i u utorak je izgubio meč Kupa Rusije protiv Dinama iz Mahačkale na penale, dok taj meč Dejan Stanković nije smio ni da vodi s klupe zbog kazne.

S obzirom na to da se sukobio sa predstavnicima Lokomotive iz Moskve prije nekoliko dana, kažnjen je "selidbom" na tribine, a kada je njegova ekipa primila gol u poslednjim trenucima meča, otišao je sa utakmice i nije ni gledao penale.

"Sa Spartakom je sve jasno... Sve je jasno i oko igre, i oko transfera, ne bih da ih prozivam kada su na dnu. Ipak, ostaje jedno pitanje: navedite ime osobe koja je došla na ideju da se ugovor sa Dejanom Stankovićem produži do 2027. godine?", napisao je bivši fudbaler i danas stručni konsultant Vladislav Radimov na društvenim mrežama, što je bio samo još jedan u nizu pritisaka da se Stankoviću uruči otkaz.

Inače posle četiri kola prvenstva ima samo četiri boda i uz to je i njegovo problematično ponašanje postalo glavni utisak medija u Rusiji, zamjera mu se impulsivnost i temperament, a čini se da je tu nervozu prenio i na svoje fudbalere.

Prvobitno se pisalo da će imati rok do kraja avgusta, ali možda bi mogao da bude smijenjen i pred utakmicu sa Zenitom.

Ko će ga zamijeniti?

Prema informacijama iz Rusije, Spartak već razgovara sa potencijalnim naslednicima Dejana Stankovića. Navodno, prvi pik je još jedan srpski trener Vladimir Ivić. Već je radio u Lokomotivi i Krasnodaru, dobio je i otkaz dok je bio lider šampionata, tako da se ide ka angažovanju njega.

Alternativa je španski trener Albert Rijera koji već duže vrijeme radi u Sloveniji i sa Celjom je prošle sezone bio šampion, dok je i ove sezone napravio lijepe rezultate.