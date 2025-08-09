Dejan Stanković objasnio je zašto nije selektor reprezentacije Srbije iako bi to veoma želeo.

Izvor: MN Press

Dejan Stanković ostavio je veliki trag u reprezentaciji Srbije kao igrač, a s obzirom na to da se sada posvetio trenerskom poslu, postoji opcija i da se grbu Srbije možda oduži i na toj funkciji. Jedno vreme govorilo se i o toj opciji - da bi Stanković mogao da postane selektor.

Da li je to bila realna pretpostavka, otkrio je i sam akter događaja. Stanković je objasnio: "Dete sam reprezentacije, koje prati, želi joj sve najbolje. I jesam pričao o tom selektorskom pozivu, ali malo su čudno preveli. Nisam ja rekao da bih za deset godina bio najbolje rešenje. To nije istina, loš prevod. Za to treba da budeš spreman", ispričao je bivši fudbaler u razgovoru za Mocart sport, a pozvao se na jednu od izajava koje je nekada dao.

Dodao je Stanković i koju reč o trenutnom selektoru. "Piksi sada radi sa ogromnim pritiskom. Svi smo mi selektori, je l’ tako? Imaš sedam miliona selektora. A samo jedan odlučuje. I to, veruj mi, nije lako. Piksi ima svu moju podršku, pričali smo baš kad se Anđela rodila, zvao je da čestita. Dugo smo se ispričali. On zna šta ja mislim", dodao je.

Da li će Stanković ikada biti selektor?

Iskreno je bivši fudbaler Intera govorio o mogućnosti da nekad zasedne na klupu reprezentacije Srbije. "A, ja nisam spreman. Verovatno će većina u Srbiji reći: 'Neka i nemoj nikad biti spreman', a-ha-ha", rekao je.

Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

"Polako… Ja sam za sada mlad, energičan, svakodnevnica klupskog fudbala me trenutno ispunjava. Jednog dana… Selektorska funkcija je privilegija, ogromna čast. Samo kad se zamisliš, vau. Za mene je to… Nije mi svejedno kad pomislim. Ali u ovom momentu sam stvarno daleko. Za mene je klupski fudbal", završio je Stanković.