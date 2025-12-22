Slovenački fudbaler Kevin Kampl najvjerovatnije će završiti karijeru zbog smrti brata i porodičnih problema
Kevin Kampl (35) blizu je odluke da stavi tačku na fudbalsku karijeru. Poslednji zvaničan meč za Lajpcig odigrao je 8. oktobra u prijateljskoj utakmici protiv Dukle iz Praga i od tada ga nema na terenu. Zvanično kao izostanak stoje "lični razlozi", a sada je otkriveno i o čemu se radi.
Nekadašnjem slovenačkom reprezentativcu je preminuo brat Seki i od kada se to dogodilo ne može da se fokusira ni da razmišlja o fudbalu uopšte. Navodno se vratio u rodni grad Solingen (Njemačka) i tamo je blizu odluke da stavi tačku na svoju karijeru.
Alles Gute Kevin#Kampl!— rolei1979 (@rolei1979)December 19, 2025
Vielen Dank für die vielen tollen Jahre bei # RBLeipzig
Ich hoffe, irgendwann sehen wir uns wieder.#RBLeipzigpic.twitter.com/3uQKZjJaQG
Njegov ugovor ističe na kraju tekuće sezone i kako navode njemački mediji čelnici kluba rade sa njim na zajedničkom raskidu saradnje i čeka se da se pronađe rešenje između dvije strane.
"Prethodnih nedelja vodili smo nekoliko otvorenih i iskrenih razgovora sa njim o ovim posebnim okolnostima u njegovoj porodičnoj situaciji. Na stolu je nekoliko opcija, odluka još uvijek nije donijeta. Ako bude bilo nešto za objavu, na Kevinu je da nas obavijesti. Situacija je privatna i nama je najvažnija dobrobit njega i njegove porodice", poručio je sportski direktor Lajpciga Marsel Šafer.
Ko je Kevin Kampl?
Regionalna zvijezda naglo prekida karijeru: Teško mu je pala porodična tragedija, niko ne zna gdje je
Kevin Kampl rođen je 9. oktobra 1990. godine u Solingenu (Njemačka) i igra na poziciji veznog igrača. U lokalnom klubu je napravio prve korake, pa je prešao u omladinsku školu Bajer Leverkuzena. Upravo je tamo i debitovao, pa je igrao za manje poznate klubove Osnabrik i Aalen i onda ga je doveo Salcburg 2012. godine. Odatle je otišao u Dortmund, pa se vratio u Leverkuzen i u Lajpcigu je od 2017. godine.
Odlučio je da igra za reprezentaciju Slovenije i za njih je odigrao 28 utakmica. Povukao se iz nacionalnog tima 2018. godine zbog ličnih razloga.