Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa ponudila je migrantima 3.000 dolara i besplatan povratni let u matične zemlje ukoliko se dobrovoljno sami deportuju iz SAD-a.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa utrostručila je ponudu migrantima koji se odluče da se dobrovoljno "samodeportuju" iz Sjedinjenih Američkih Država na 3.000 dolara, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost SAD (DHS).

Novac će biti isplaćen onima koji se u zemlji nalaze ilegalno i koji potpišu izjavu da će do kraja godine napustiti SAD. Ponuda uključuje i besplatan avionski let ka njihovim matičnim državama.

"Ilegalni stranci trebalo bi da iskoriste ovaj poklon i sami se deportuju, jer ako to ne učine, pronaći ćemo ih, uhapsiti i nikada se neće vratiti", izjavila je ministarka Kristi Noem, prenosi Index.

Trampova administracija je u martu pokrenula preimenovanu aplikaciju pod nazivom CBP Home, kako bi se ljudima olakšala dobrovoljna deportacija. Aplikaciju, ranije poznatu kao CBP One, koristila je administracija predsjednika Džozefa Bajdena kako bi migrantima omogućila legalan ulazak u Sjedinjene Američke Države.

Pojačan obračun s imigracijom

DHS je u maju objavio da troškovi hapšenja, zadržavanja i deportacije jedne osobe bez legalnog statusa iznose oko 17.000 dolara.

Tramp, koji je dužnost preuzeo u januaru obećavši rekordne nivoe deportacija, pojačao je obračun s ilegalnom imigracijom uprkos podijeljenim reakcijama javnosti. Obećao je da će deportovati milion imigranata godišnje, a njegova administracija je do sada ove godine deportovala oko 622.000 imigranata.

Administracija se priprema za još agresivniji pristup imigraciji tokom 2026. godine, uz milijarde dolara novih sredstava. Američki zvaničnici navode da planiraju da zaposle hiljade novih imigracionih agenata, otvore nove pritvorske centre i sarađuju s privatnim kompanijama kako bi pronašli osobe bez legalnog boravišnog statusa.