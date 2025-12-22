Finansijski tokovi, prema istrazi, vođeni su preko više povezanih firmi u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uz korišćenje profaktura, aneksa ugovora i cesija, dok je dio novca od prodaje, kako se sumnja, prenošen i putem tzv. keš kurira.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sumnjiči Duška Golubovića da je bio jedan od organizatora kriminalne grupe koja se godinama bavila krijumčarenjem velikih količina neocarinjenih cigareta, koristeći luke, slobodne carinske zone, fiktivne poslove i mrežu domaćih i inostranih firmi.

Kako piše u optužnici SDT-a, kriminalna organizacija na čijem čelu se nalazio nabavljala je cigarete proizvedene u više evropskih i azijskih zemalja, koje su potom morskim i kopnenim putem dopremane u Crnu Goru, skladištene u Luci Bar i drugim magacinima, a zatim krijumčarene prema Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji... Cigarete su, kako se sumnja, transportovane kamionima, često skrivene u legalnom teretu poput drvne građe ili papira.

Bivši operativac crnogorske policije i nekadašnji službenik ANB-a uhapšen je 9. maja ove godine zbog sumnje u dugogodišnje pranje novca. Istražitelji su ranije potvrdili da su prikupili dokaze da je njegova porodica stekla imovinu vrijednu više miliona eura, uključujući luksuzna vozila i nekretnine u Crnoj Gori i inostranstvu.

U odnosu na krijumčarenja cigareta u 2020. i 2021. godini, tužilaštvo je istragu usmjerilo uglavnom na komunikaciju osumnjičenih putem kriptovane SKY ECC aplikacije, u kojoj se, kako tvrde, detaljno dogovaraju rute, isporuke i fakturisanje, kao i reakcije u slučajevima kada bi pošiljke bile otkrivene. U tim prepiskama, u koje je "Dan" imao uvid, pominju se konkretne marke cigareta, firme koje su korišćene kao paravan, ali i informacije o kretanju kamiona i nadzoru državnih organa.

U optužnici podignutoj u novembru ove godine, o kojoj će podgorički Viši sud odlučivati 26.decembra, tužilaštvo posebno problematizuje ulogu Duška Golubovića, koji je u vrijeme djelovanja grupe bio policijski službenik. Prema sumnjama SDT-a, on je koristio službena saznanja i kontakte kako bi članove kriminalne organizacije upozoravao na kontrole, nadzor kontejnera i interesovanje policije i carine, čime je, kako se navodi u optužnici, omogućavao da se cigarete neocarinjene unose na carinsko područje Crne Gore.

SDT je već pokrenulo krivični postupak protiv Duška Golubovića, kao organizatora kriminalne organizacije, za produženo krivično djelo pranje novca stečenog krijumčarenjem cigareta, od 11. maja 2025. godine, što proizilazi iz prepiske pojedinih okrivljenih, pa tužilaštvo zaključuje da je očigledno da je novac stečen prodajom neocarinjenih cigareta u Italiji i Hrvatskoj prenošen putem tzv. keš kurira do Crne Gore, gdje su takođe prodavane cigarete nakon iznošenja iz slobodne carinske zone.

"Da je cilj osnivanja organizacije i sticanje moći da se zaključiti i iz prepiske pojedinih okrivljenih, onda kada komentarišu da očigledno i ostale kriminalne organizacije u Crnoj Gori, koje označavaju kao "Acova", "Mrkićeva", "Grand" i druge, krijumčare cigarete, a posebno kad u tome budu osuđene od organa za sprovođenje zakona" piše u optužnici.

Iz prepiske je, kako se dalje navodi, vidljiva i težnja okrivljenih da se na ilegalnom tržištu cigareta u Crnoj Gori i drugim zemljama pozicioniraju što bolje, kako bi sticali što veću nezakonitu dobit u odnosu na ostale, a na šta posebno upućuju poruke okrivljenog Golubovića drugom organizatoru: "Sad je Mrkiću pao kamion", "izašao iz luke, ovi ga pratili", "kakve budale", "pokušava ha-ha", "to mu je prvi što je probao", "i na glavu", odnosno prepisku između drugog organizatora, okrivljenog Sandera Stanaja, i okrivljenog Abedina Pepića: "Čija je to roba korste", "to Grand radi", "ali oni to uzmu kao da će da voze za neke afričke zemlje, pa ga onda šalju za Dubai i vraćaju ga ovamo", odnosno zaključuju da se ne mogu nabaviti cigarete marke "trokadero" i "FM" i da njih ne može niko da kupi, jer ih prodaje "Makedonac kojeg kontroliše Aco iz Granda", odnosno da "taj ne smije nikome da proda jer je imao problema sa njima", "vidi da ne daš onima što rade s Grandom".

"Osim toga, iz prepiske pojedinih okrivljenih očigledno je i da oni planiraju ili se bar dogovaraju o pronalaženju novih načina krijumčarenja cigareta (u papiru, drvnoj građi i sl.), i to sa drugih destinacija i na druge lokacije, odnosno i na teritorijama drugih država (Dubai i dr.) od onih na kojima trenutno djeluju, te traže i dogovaraju i alternativna rješenja i puteve za krijumčarenje, što opet govori o njihovoj namjeri da takve aktivnosti produžavaju ne samo kontinuirano, već i ubuduće, i to očigledno dok god bude bilo moguće da djeluju a da ne budu otkriveni, prilagođavajući se svim nastalim okolnostima" piše u optužnici.