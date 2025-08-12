Aleksander Isak saopštio je ljudima u Njukaslu da neće više igrati za klub i da želi da ga što prije prodaju u Liverpul. Sada su crno-bijeli u velikom problemu...

Izvor: Owen Humphreys / PA Images / Profimedia

Aleksander Isak (25) neće više da igra za Njukasl i nema namjeru da promijeni mišljenje. Čelnicima kluba saopštio je jasno i direktno da želi da ide u Liverpul i stavio im do znanja da riješe sve po tom pitanju što prije. Kako god da se završi, nema namjeru da opet obuče crno-bijeli dres i da brani boje kluba sa kojim ima trogodišnji ugovor.

"Isak je stavio do znanja da neće igrati više za Njukasl. Čak i ako se prelazni rok završi tako što ostane u klubu, za njega je karijera u Njukaslu završena. Ne želi da se vrati u tim. Iz kluba su poručili da ne žele da ga prodaju, ali će morati da istraže tržište. Liverpul je zainteresovan, napadač želi u Liverpul", poručio je pouzdani novinar Dejvid Ornštajn.

Švedski napadač je prošle godine na 34 meča u Premijer ligi dao 23 gola i bio je jedan od najboljih igrača u šampionatu. Zahvaljujući njemu Njukasl se kvalifikovao u Ligu šampiona i izgleda da će tamo morati bez njega. Liverpul ga čeka.

Ko je u prednosti - Liverpul ili Njukasl?

Liverpul je prije nekoliko dana poslao ponudu od 110 miliona eura, uz određene bonuse i Njukasl je to bez mnogo razmišljanja odbio. Šta se sada dešava? Ko je u prednosti? Teško je reći, jer i jedni i drugi imaju svoje "kečeve u rukavu".

Prednost tima sa "Enfilda" je u tome što je Šveđanin vidno nezadovoljan, hoće da ide i to znači da mogu da pregovaraju i da pokušaju da spuste cijenu. Njukasl navodno traži 150 miliona eura što je cifra koja je previsoka za "crvene". Njukasl može da ga pošalje u rezervni tim, da mu napravi dosta problema, ali bi isto to značilo i da bi cijena značajno pala kako vrijeme bude odmicalo. Izvjesno je da će biti nove ponude Liverpula, samo je pitanje da li će to da bude cifra koja bi zadovoljila Njukasl koji je već doživio "šamare" u ovom prelaznom roku.