Titula, President kup, Superkup, a sada i Emir kup - ne može dalje od toga, ne može više.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nebojša Jovović je ispisao istoriju i zatvorio krug - i to za prošlu sezonu, dok nova uveliko traje.

Crnogorski trener na klupi SC Kuvajta osvojio je Emir kup, četvrti pehar u istoj takmičarskoj godini, jedini koji mu je nedostajao na ovoj, osmoj po redu arapskoj destinaciji.

Titula, President kup, Superkup, a sada i Emir kup - ne može dalje od toga, ne može više. "Poker" trofeja u istoj sezoni i podvig koji nije ostvario niti jedan trener u zemlji u kojoj su nekada radili Valerij Lobanovski, Miljan Miljanić, Berti Fogts, Skolari...

SC Kuvajt, a posebno Jovović, zna kako se igraju finala, i zato danas nije bilo dileme - 2:0 protiv Al Arabija.

Ovo je deveti pehar Nebojše Jovovića sa četiri različita tima na Bliskom istoku. Osvajao ih je u Jordanu sa Fejselijem, Iraku sa Šortom, u Tunisu sa Sfaksijenom.

Najtrofejniji crnogorski trener - bez konkurencije.

Zajedno sa njim slave i njegovi saradnici: Marko Jovanović, Darko Lubarda i Blažo Igumanović.

Emir kup igra se u čast kuvajtskog Emira, šeik Mešhala al-Ahmada al-Sabaha, koji je gledao udobno meč zavaljen u fotelju kraljevske lože stadiona "Džaber Al Ahmad".