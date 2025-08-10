Već u 2. kolu domaćeg fudbalskog šampionata najveći derbi crnogorskog fudbala, Budućnost će ugostiti Sutjesku u Podgorici.

Izvor: Dejan Feratović

Oba rivala zabilježila su pobjede na startu, Budućnost je nakon preokreta savladala Jezero u Beranama 2:1, dok je Sutjeska dosta lako došla do tri boda na svom terenu protiv Mornara - 3:0, prenosi RTCG.

“Igramo protiv sjajnog tima. Sutjeska zaslužuje sve pohvale zbog igre i organizacije. Mislim da je protivnik trenutno u usponu u odnosu na nas, a zbog čega je to tako, neću previse pričati. Sutjeska ima kvartet prema gore koji jednim potezom mogu da riješe meč, imaju dva stabilna vezna – Šćekića jako dobrom poznajem, kažu da je spor, ja ne mislim tako, on je pravi komandant tima, želio sam ga u Vojvodini… Tu je i Boris Kopitović kojeg sam trenirao u Čukaričkom. Radi se o dobrom timu, očekujem fenomenalan derbi”. kazao je trener Budućnosti, Nenad Lalatović.

Strateg Sutjeske, Milija Savović, ističe da je njegov tim jači i organizovaniji nego prošle sezone i vjeruje da može da se nosi sa šampionom:

„Derbi sam po sebi traži pobjedu, bez obzira na stanje na tabeli. Mi smo kvalitetniji i spremniji nego prošle godine i očekujem da budemo ozbiljniji i konkurentniji u prvenstvu. Budućnost je prošle sezone ubjedljivo osvojila titulu, ali vjerujem da im možemo parirati.“

Savović naglašava da će Sutjeska igrati hrabro, svjesna da ulogu favorita nosi domaćin:

„Probaćemo i daćemo sve od sebe za dobar rezultat. Imamo samopouzdanje i atmosferu poslije evropskih mečeva i pobjede na startu lige, što nam daje vjetar u leđa. Budućnost je šampion i domaćin, ali mi želimo da pokažemo da stanje na terenu može biti i drugačije.“

Meč u Podgorici je od 20 sati, piše RTCG.

U istom terminu počeće još tri okršaja, Mornar će u Baru biti domaćin ekipi Arsenala, Petrovac će na svom terenu dočekati Jezero, dok će rivali biti i Bokelj i Mladost DG.

Sat kasnije uz prenos na TVCG 2 počeće meč u Bijelom Polju između Jedinstva i Dečića.

Parovi:

Budućnost - Sutjeska

Petrovac - Jezero

Mornar - Arsenal

Bokelj - Mladost DG

Jedinstvo - Dečić (TVCG 2, 21h)