Australijanac, koji dijeli prezime sa modnom ikonom, prema nekim podacima igra, pored veznog reda, i na poziciji desnog beka.

Izvor: FK Budućnost

"Australijanac Bi Rajli Versaće je 2007. godište, a naš novi član je do sada nastupao za Adelaide junajted. Najbolje se snalazi u veznom redu, ali može pokrivati više pozicija u timu – piše na zvaničnom Instagram profilu Omladinske škole Budućnosti.

"Najbolje se snalazi u veznom redu, ali može da pokrije više pozicija na terenu", navode iz Omladinske škole Budućnosti.

Omladinska selekcija našeg najtrofejnijeg kluba jedan je od rijetkih dobrih segmenata Budućnosti. Pod palicom direktora škole Srđana Radonjića, prošle godine su igrali odlično u omladinskoj Ligi šampiona, a generacija 2008/2009. je nedavno osvojila turnir "Football Friends" u Foči, gdje su redom bili bolji od Vojvodine, Ludogoreca i, u finalu, od sarajevskog Željezničara.