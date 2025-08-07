Momčilo Raspopović i Zoran Petrović su novi-stari fudbaleri Budućnosti.

Izvor: FK Budućnost

Posljednji dan prelaznog roka i dva potpisa.

Momčilo Raspopović i Zoran Petrović su novi-stari fudbaleri Budućnosti. Tandem koji je u sezoni 2021/22. igrao zajedno i osvojio četvrti Kup u klupskoj istoriji je dogovorio dvogodišnju saradnju (godinu plus godinu) sa klubom.

Desni bek/defanzivni vezni Raspopović u Budućnost (čije je mlađe kategorije prošao) se vraća iz češke Karvine i novi mandat će mu biti treći u plavo-bijelom.

Dres šampiona nosio je od 2012. do 2018. godine nakon čega je igrao za Rijeku i rumunsku Astru Đurđu, da bi odigrao pomenutu sezonu 2021/22, a onda se otisnuo u Goricu, pa Karvinu.

Prošao je sve reprezentativne kategorije – od U17 do A selekcije – i za Budućnost je upisao 186 nastupa.

“Novi povratak, ali stari osjećaj pripadnosti je tu. Drago mi je što sam se vratio u moj klub sa kojim sam osvajao trofeje, a nadam se da ćemo nastaviti sa tom praksom i ubuduće. Odlično poznajem sve saigrače, adaptiraću se lako i vjerujem da ćemo zajedno doći do zacrtanog cilja“, rekao je 31-godišnji Raspopović.

Sa druge strane, napadač Petrović nije prošao mlađe kategorije kluba, ali je kao dijete iz Podgorice maksimalno vezan za Budućnost, a za dvije sezone (2021 – 2023) u plavo-bijelom odigrao je 63 utakmice, a posebno se pamti trenutak iz posljednjeg kola u sezoni 2022/23. kada je u Baru, u posljednjem kolu šampionske trke sa Sutjeskom, postigao odlučujući gol za titulu.

Prije Budućnosti je igrao za OFK Titograd, Iskru i češki Jablonec, a nakon plavo-bijelih je nosio opremu rumunskog Petrolula, uzbekistanske Sogdijane, dok je prethodnih pola godine proveo u Petrovcu.

“Presrećan sam zbog povratka kući. Budućnost je klub koji najviše voli i osjećaj povratka je prelijep“, rekao je 28-godišnji Petrović, koji zna šta znači nositi plavi dres.

“Od kluba i igrača se uvijek očekuje najviše. Znam da su momci sa tom ambicijom ušli u novu sezonu i daću sve od sebe da moj doprinos bude što veći. Kao i uvije, vjerujem da ćemo sa navijačima da budemo jedno i da ćemo nastaviti sa dobrim rezultatima u domaćim okvirima“.