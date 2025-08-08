Neočekivane vijesti stižu iz Španije gdje se saznalo da Levandovski i Lamin Jamal nisu poštovali anti-doping protokol UEFA.

Izvor: Xavi Bonilla/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

UEFA je kaznila Lamina Jamala i Roberta Levandovskog zbog toga što su prekršili anti-doping protokol, prenosi španska "Marka". Kako se navodi, njih dvojica nisu bili dopingovani, niti je bilo šta sumnjivo pronađeno u njihovoj krvi, nego je problem nastao zbog toga što nisu željeli odmah na kontrolu.

Sve se dogodilo poslije meča sa Interom iz Milana, u polufinalu Lige šampiona prošle sezone, kada su oficiri anti-doping agencije ispred UEFA tražili da se Levandovski i Lamin Jamal upute sa njima, što su oni odbili.

Na kraju, ipak su testirani jer im je objašnjeno da bi ih sačekala suspenzija, ali zbog čekanja su kažnjeni sa po 5.000 eura.

Lamin Jamal i Levandovski udarne igle Barselone

Uprkos tome što je Robert Levandovski u ozbiljnim godinama, uskoro slavi 37. rođendan, očekuje se da i ove sezone bude prvi izbor u napadu Barselone. Naravno, ista je situacija i sa Laminom Jamalom po desnom boku, dok se po lijevom opet očekuje da igra Rafinja.

Ono što je interesantno je da se pretpostavlja da će Markus Rašford, neočekivano pojačanje Barselone ovog ljeta iz Junajteda, više igrati na mjestu napadača nego krila, što će reći da je konkurencija Levandovskom i Toresu.