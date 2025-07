Španski fudbaler Lamin Jamal u centru pažnje zbog skandala na 18. rođendanu, ali ga to nije spriječilo da povede babu na potpisivanje ugovora sa Barselonom i uzme desetku slavnog kluba.

Izvor: x/printscreen/@FCBarcelona

Španski fudbaler Lamin Jamal nedavno je proslavio 18. rođendan i kontroveznom žurkom privukao je mnogo pažnje širom svijeta. Podsjetio je na "nestašluke" kakve su pravili nekadašnji fudbaleri katalonskog tima Ronaldinjo i Nejmar, u nekim stvarima pretjerao čak i za njihove standarde, a onda uradio nešto neobično i kada je trebalo da potpiše novi ugovor sa Barsom.

Nakon što je organizovao žurku za koju je angažovao ljude patuljastog rasta, odnosno pokušao da organizuje dolazak plavuša sa ogromnim grudima, Lamin Jamal se pojavio u klupskim prostorijama sa bakom. Možda je to marketinški trik, da na taj način skrene pažnju sa komentara koji su na njegov račun upućeni sa svih krajeva svijeta.

Malo je reći da je Jamal na udaru fudbalskih navijača i da ga u ovom trenutku obožavaju samo u Barseloni. Zbog toga su mu, vjerovatno, dali dres sa brojem 10 koji bi trebalo da simbolizuje vjeru u njegove fudbalske kvalitete. Oni su nesporni i ukoliko ostane na pravom kursu Lamin Jamal će godinama dominirati svjetskim fudbalom. Samo... Lako se propada sa njegovim stilom života i načinom ponašanja.

The moment has arrived.pic.twitter.com/WZbDECNqi8 — FC Barcelona (@FCBarcelona)July 16, 2025

Bila bi prevelika šteta da Lamin Jamal ne ispuni sve što mu je predviđeno i da ne postane jedan od najboljih fudbalera svih vremena. Do sada smo vidjeli da je čudo od igrača, što i pokazuje njegov učinak od 25 golova i 34 asistencije na 106 mečeva u prvom timu Barselone - prije punoljetstva. Takođe, do proslave 18. rođendana odigrao je 21 meč za seniorsku selekciju Španije i postigao šest golova, a bio je među ključnim igračima na putu do evropske titule 2024. godine.